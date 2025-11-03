A férfi vasárnap éjszaka nem állt meg a rendőri jelzésre, hanem a közlekedési szabályokat semmibe véve, a többi közlekedőt veszélyeztetve elszáguldott.

A rendőrök üldözőbe vették az autóst, ám a Róbert Károly körúton nekiütköztek egy autónak, amely a külső sávban állt. A balesetben a civil jármű vezetője súlyos, a két rendőr könnyebb sérülést szenvedett. A baleset körülményeit a Fővárosi Nyomozó Ügyészség vizsgálja.

Az üldözött autós a helyszínről segítségnyújtás nélkül elmenekült, ám a dabasi rendőrkapitányság segítségével sikerült azonosítani, így a budapesti rendőrök még aznap elfogták. A 22 éves férfiről kiderült, hogy jogosítványát már korábban bevonták, felfüggesztett szabadságvesztés hatálya alatt áll, a kábítószer-gyorsteszt pedig amfetamin fogyasztását mutatta ki.

A férfit súlyos testi sértést okozó közúti veszélyeztetés, segítségnyújtás elmulasztása és kábítószer birtoklása miatt gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.