Az Energiaügyi Minisztérium (EM) társadalmi egyeztetésre bocsátotta azt a jogszabálytervezetet, amely a „készenléti benzinkutak” rendszerének törvényi alapjait teremtené meg.

A cél egy olyan országos hálózat létrehozása, amely válsághelyzetekben is biztosítja az üzemanyag-ellátást a kritikus szervek és szolgáltatások számára. A tervezet alapján a törvény 2026. január 1-jén léphetne hatályba.

A tervezet legfontosabb újítása, hogy létrehozza a „készenléti töltőállomások” rendszerét. Ezek a kormány által kijelölt benzinkutak csak energetikai válsághelyzetben vagy összehangolt védelmi tevékenység idején működnének, és kizárólag az ország működését biztosító szervezetek tankolhatnának itt.

Ilyen szervezetek közé tartoznak a kritikus infrastruktúrák üzemeltetői, a védelmi és biztonsági feladatokat ellátó szervek, valamint azok a szolgáltatók, amelyek nélkülözhetetlenek az ország alapvető működőképességéhez.

A készenléti kutak listáját és működési rendjét a kormány határozza meg rendeletben, a kijelölés a szakmai szövetség javaslata alapján történik. Válsághelyzetben a kormány, illetve az energiaügyi miniszter rendeletben el is rendelheti ezek működését, akár területileg korlátozottan, legfeljebb 14 napos időtartamra.