Spanyolországban 16,4, Németországban 12,8, Franciaországban 1, Olaszországban pedig 4,2 százalékkal nőtt a forgalomba került új autók száma. Az elektromos járművek eladása 20 százalékkal, 167 600-ra emelkedett az Európai Unióban szeptemberben.

Az idei első három negyedévben az EU-ban az autóeladások 0,9 százalékkal, 8 millió 57 ezerre nőttek. Szeptember végéig 1,3 millió új akkumulátoros elektromos autót (BEV) regisztráltak, ami az uniós piaci részesedés 16,1 százalékát tette ki a tavalyi 13,1 százalék után. A benzines autók részesedése 27,7 százalékra zsugorodott az egy évvel korábbi 34,4 százalékról, a dízeleké pedig 12,4 százalékról 9,3 százalékra csökkent.

Magyarországon 10 381 új autót helyeztek forgalomba szeptemberben, 14,4 százalékkal többet az egy évvel korábbi 9070-nél. Az idei első kilenc hónapban 95 946 új autót helyeztek forgalomba Magyarországon, 7,7 százalékkal többet az egy évvel korábbinál.