Az augusztusi összesítés szerint mintegy húsz százalékkal kevesebb új autó állt forgalomba, mint júliusban. A tavalyi számokat így is sikerült meghaladni: az elmúlt hónapban 8649 új autó került az utakra, 6,6 százalékkal több, mint egy éve.

Az év első nyolc hónapjában ugyancsak növekedés történt: 85 562 új személyautót vettek át, hét százalékkal többet mint tavaly nyár végéig. 2023-hoz képest még nagyobb, közel 16 százalékos az ugrás.

A kishaszonjárművek esetében minimális növekedés volt látható júliushoz képest: 56-tal több, 1767 darab került forgalomba, viszont 2024 augusztusához mérten itt is látványos, 10,1 százalékos ugrás figyelhető meg.

Az újautó-piac növekedését több tényező erősíti a Használtautó.hu közleménye szerint. Az importőrök által kínált kedvező lízingkonstrukciók továbbra is népszerűek, miközben számos modellfrissítés érkezett a gyártóktól. Ezek kiváló lehetőséget teremtettek a vállalatok számára flottáik megújítására.

Emellett a magánvásárlók is jelentős árelőnyökkel élhettek, hiszen az importőrök hitelakciói továbbra is erősen vonzzák a vevőket.