Az év első felében 21 százalékkal, 235,4 milliárd forintra nőtt az AutoWallis Csoport árbevétele, az adózás előtti eredmény pedig 8,1 milliárd forintot ért el. Ez tíz százalékkal marad el az egy évvel ezelőtti adattól, miközben az első negyedév végén még 31 százalékos volt a különbség – hangzott el a cég új irodaházában tartott csütörtöki sajtótájékoztatón.

A cég szerint mindez azt mutatja, hogy már a második negyedévben eredményesek voltak a korábban bejelentett hatékonyságot növelő és költségcsökkentő intézkedések.

Miközben az EU-ban 1,9 százalékkal csökkent az újautó-értékesítés, az AutoWallis releváns piacai 2-7 százalékos növekedést produkáltak. A csoport által értékesített új és használt gépjárművek száma 3,4 százalékkal, 26 314 darabra emelkedett az év első hat hónapjában.

Ormosy Gábor vezérigazgató értékelése szerint továbbra is bizonytalanság várható a régióban, hiszen a különböző piacok nagyon vegyesen működnek. Nem várható trendforduló az év második felén túl sem.

Rövid távon Magyarországon arra számítanak, hogy az egyelőre csak pletykaként létező, állítólag ősszel magánszemélyek számára induló villanyautós állami támogatás nagyot lendít majd az értékesítésen. Mint megtudtuk, az AutoWallisnál arra számítanak, hogy a támogatással olcsóbbak lehetnek az autók elektromos változatai a belső égésű modelleknél.

A kínai márkák európai szerepvállalása kapcsán a szakember elmondta, hogy a japánok és a koreaiak által látott trendet várja, vagyis hogy berúgják az ajtót, elvisznek egy piaci részt, de nem változik meg drasztikusan a piac, hanem beépülnek az új márkák is.

Rámutatott, hogy a hagyományos autógyártók reagáltak, kapacitásokat építettek le, miközben a modellkínálatot átalakították. Ez a piaci átalakítás pedig jó lesz az ügyfelek számára, hiszen profitálnak a márkák harcából.

Az AutoWallis idén több új kínai autómárka forgalmazását is megkezdi Magyarországon. A jelenleg már kapható BYD, MG és Farizon mellé érkezik a Nio és az Xpeng is.

