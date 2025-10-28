Hamarosan indul az egyre kevesebb autót érintő év végi a kötelező gépjármű-feleősségbiztosítási kampány. Ennek apropóján a Hvg megvizsgálta, hogyan alakult az egy kárra jutó átlagos kárfelhasználás, leegyszerűsítve az az összeg, amennyibe egy káreset kerül a biztosítónak. Ezt az összeget számos tényező, köztük a balesetes autók értéke, az alkatrészek ára, a szervizek munkadíja is befolyásolja.

A jegybanki statisztikák szerint 2024-ben a személyautók esetében 908 ezer forint volt ez az összeg, ami nyolc százalékot meghaladó növekedést jelent éves szinten. A járvány kitörésének évében, 2020-ban még 619 ezer forint volt ugyanez, vagyis 2024-ig lényegében másfélszeresére emelkedett az összeg, ami részben a már említett tényezők, így az autók és alkatrészek drágulásával, a munkadíjak – ezen belül a szerelők bérének – emelkedésével magyarázható.

A jegybank teljesítmény alapján is gyűjti az adatokat: a kgfb-szerződések állományát nézve a legtöbb autó három kategóriába, a 69-95, a 96-136 és a 137-245 lóerős teljesítményűek táborába sorolható. Ezekbe összesen több mint 3,7 millió autó tartozik. A különböző teljesítménykategóriákban egy év alatt 2-11 százalékos emelkedés történt, míg 2020 és 2024 között 43-57 százalékos drágulás látható.

