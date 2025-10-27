Szintén 2035-re tervezik megvalósítani a repülőtér 3-as terminálját. Az úttal és a vasúttal együtt 2,5 milliárd euró, vagyis ezermilliárd forint értékű fejlesztés valósul meg.

A fejlesztésektől azt várják, hogy 2035-re a jelenlegi duplájára, vagyis évi 40 millió utasra nő a budapesti repülőtér utasforgalma. A vasútvonalon a belvárosból 15-20 perc alatt érhető majd el a reptér.

A vasút és az új terminál mellett 500 millió euró (200 milliárd forint) felhasználásával az Üllői út külső része és a repülőtér között a bekötő utakkal együtt 12 kilométernyi, a szakasz döntő részében kétszer háromsávos gyorsforgalmi út épül.

Jelenleg a kiviteli tervek véglegesítése zajlik, amelyet 2026 első felében vehet át a minisztérium. A második félévben írhatják ki az építési tendert, a megvalósítás két – két és fél évet vesz igénybe. Az útvonal 356 ingatlan érint, amelyek közül 265-öt kell kisajátítani a nyomvonal biztosítása érdekében.