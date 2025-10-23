Október 21-én ellenőrizte a közúti forgalmat a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Készenléti Rendőrséggel közösen Nagyatád és Barcs vonzáskörzetében. Ehhez nem csak civil járőrautókat vetettek be, hanem drónokkal is figyelték a közlekedőket. Ezeken felül összesen 10 járőrautót és egy traffipaxot alkalmaztak az akció során írja – a police.hu.

A megállított autósokat finn módszerrel szondáztatták is, összesen 554 sofőrt ellenőriztek. Azonban egyetlen autósnál sem merült fel az ittasság gyanúja, ami ritkán szokott előfordulni az ilyen razziák során. Emellett vizsgálták azt is, hogy használják-e az emberek a biztonsági övet, hiszen ez a közlekedésbiztonság szempontjából szintén fontos tényező.

Az irányváltoztatás szabályainak megsértését szintén figyelték az egyenruhások – ebben volt segítségükre a bevetett három darab drón –, valamint a kézben tartott mobiltelefonnal közlekedőkre is lecsaptak. Utóbbi tevékenység miatt 38 közlekedőt állítottak meg.

A rendőrség közlése szerint a jövőben is terveznek ehhez hasonló jellegű ellenőrzéseket, és felhívták a figyelmet arra, hogy mindenki tartsa be a közúti szabályokat a közlekedés során. Ahogyan a Vezess korábban utánajárt, egyébként pont Somogyban van a legkevesebb ittas sofőr a KSH adatai szerint, az pedig az alábbi cikkből kiderül, melyik vármegyében autóznak a legtöbben bódult állapotban: