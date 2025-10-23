A nő 2024 szilveszterének éjszakáján egy Marcali járásban lévő faluban közlekedett, vele utazott a barátja is. Biztonsági övet nem használtak, a sofőr a megengedett sebességhatárt túllépte.

A nő váltani akart, ezért lenézett a sebességváltóra, emiatt viszont későn vette észre, hogy egy jobbra ívelő kanyarhoz ért. A nő hirtelen jobbra kormányzott, majd elveszítette uralmát az autó felett, és egy szalagkorlát beton talapzatának, illetve élének csapódott.

A balesetben az utas a helyszínen életét vesztette, míg a nő súlyos sérüléseket szenvedett. A bűncselekmény elkövetését beismerő és megbánást tanúsító nővel szemben felfüggesztett börtönbüntetés és közúti járművezetéstől eltiltás kiszabására tettek indítványt.