Idén 100 éves a Rolls-Royce Phantom, és a luxusmárkák egyik csúcsa alaposan megünnepli ezt az eseményt. Az erre az alkalomra készített autó a Phantom Centenary Private Collection nevet viseli. Csak 25 példányban készül, és mindegyikben 77 műalkotás található, amelyek a Phantom történetének egy-egy részét mesélik el – közölte a gyártó.

A Rolls-Royce szerint a Phantom Centenary Private Collection gyártása a márka eddigi legösszetettebb Private Collection projektje. A fejlesztés három évig tartott, ebből egy év kutatómunkával telt. A Rolls-Royce erre specializálódott csapata archívumokat, kéziratokat, emlékiratokat és egyéb forrásokat nyálazottá át, hogy megtalálja a megfelelő képeket, személyeket és autókat. Az Phantomok elkészítése több mint 40 000 órába telt, és még a kerekeket is kifejezetten a 100 éves jubileum alkalmából tervezték.

A Starlight Headliner tetőkárpit 440 000 öltéssel készült. A kivitelezése egy régi fényképre utal, amelyen a cég társalapítója, Henry Royce kollégáival egy eperfa alatt ül. Olyan részleteket is tartalmaz, mint például utalás a páncélszekrény ajtajára, ahol az első modern kori Phantomot megalkották.

16 fotó

A géptetőn látható Spirit of Ecstasy az eredeti embléma újragondolt változata. Kicsit kisebb, mint a 100 évvel ezelőtti, de itt 18 karátos aranyból készült, 24 karátos bevonattal. Itt azonban nem álltak meg, az autón található többi RR-embléma is 24 karátos arany, fehér zománccal.

A hátsó ülésekhez az 1926-os „Phantom of Love” modellből merítettek ihletet. Az eredeti jármű hátsó üléseinek kárpitja egy ház árával volt egyenértékű, egyedi díszítéssel. Az ülésszövetre új mintát nyomtattak, amelyen a korai Rolls-Royce bemutatóterem, különböző korszakokból származó Phantomok és hét neves tulajdonos absztrakt portréi láthatók. Ez egy többrétegű kárpit, amely minden autóhoz kissé eltérő mintát igényelt.

Elöl a háttámlák lézergravírozottak. A bőrön látható motívumok között szerepelnek a régebbi Phantomok képei, a 2003-as újraindítás látványelemei és még sok más. A faelemeken újraalkották annak a franciaországi partszakasznak a vonalát, ahol Royce töltötte a teleket, az első ajtó a West Witteringben található nyári rezidenciáját ábrázolja, a vezetőoldali ajtó pedig az első modern Phantom által megtett több mint 7 ezer kilométeres ausztráliai utat ábrázolja.

A hosszú motorháztető alatt egy jól ismert 6,75 literes V12-es motor dolgozik, de még ehhez is hozzányúltak a centenárium alkalmából. A sarkvidéki fehér burkolat és a további 24 karátos arany díszítéseknek köszönhetően a motor is illeszkedik a többi elem fényűzéséhez.

A Rolls-Royce 100 tényből álló listával mutatta be az autót. Néhány ezek közül egyértelmű és sejtelmes is egyben, mint például az, hogy „rekordszámú egyedi tervező” dolgozott rajta. Mások viszont lenyűgözőek, mint például az, hogy a festékhez pezsgőszínű üvegszemcséket használtak a tiszta helyett. Vagy hogy a hátsó ülés hímzéséhez 160 000 öltés kellett. Azt is érdemes megemlíteni, hogy a tetőbélésen látható rózsák egy speciális fajtából valók, amelyet a Rolls-Royce számára tenyésztettek ki, és csak Goodwoodban, a cég székhelyén termesztik. Ahogyan az várható volt, már el is kelt az összes példány, olyan vevőknél landoltak, akiknek az ár nem számít. Az autók küszöbén pedig ott szerepel a 25 vásárló neve.