Luxusrészletekkel hódít az új Rolls

Leheletnyi mértékben módosították a Rolls-Royce Phantom hűtőmaszkjának geometriáját, ami hangsúlyosabbá teszi Emily, a szárnyas múzsa, valamint az RR embléma megjelenését; a rács fölött új, polírozott vízszintes vonal köti össze a nappali fényeket – az, hogy ezekbe a karakteres részletekbe is belenyúltak, jól jelzi a tervezők azon szándékát, hogy modernizálják nem csak a zászlóshajó, de az egész márka arculatát.

Ennek egy ellentmondásos eszköze a megvilágított hűtőrács is, amely az új generációs Ghost fedélzetén jelent meg először. A fényszóróházak lézerrel lyuggatott borítása csillagfényes hatást eredményez, harmonizálva a tetőkárpit immár hagyományosnak mondható, hasonló megoldásával.

Oldalról nincs érdemi változás, hacsak az új rajzolatú, nemesacél tömbből mart keréktárcsákat nem nézzük, amelyek helyett a márka 100 évvel ezelőtti, ikonikus típusait idéző, tömör tárcsa is rendelhető, polírozott vagy feketére festett kivitelben. Az ügyfelek által kért újdonság, hogy a külső krómelemek (a hűtőmaszk kerete, az ablakszegélyek és így tovább) sötétített kivitelben is kérhetők.

Az utastérben csak annyi a változás, hogy a kormánykerék karimája vastagabb lett, így jobb fogás esik rajta, ami persze csak akkor fontos, ha a tulajdonos maga vezeti az autóját. Ez elsősorban a rövid tengelytávú verzióra jellemző, míg a Phantom Extended a hátsó utasok kényeztetésére helyezi a hangsúlyt.

Újdonság a Rolls-Royce Connected szolgáltatás, amely a másutt már megismert és megszokott funkciókat kínálja, a navigációs úti célok autóba küldésétől a tartózkodási hely lekérdezésén át a jármű állapot-ellenőrzéséig.

A megújuló Phantommal egy időben jelenik meg a kínálatban a Phantom Platino, egy teljesen egyedi (Bespoke) alkotás, amely a beltéri anyag- és színhasználat terén igyekszik újat keresni, és szakítani a sablonokkal. Ez olyannyira sikerült, hogy a hátsó üléseket szövetkárpittal borították, de nem akármilyennel.

Kétféle, anyagában és karakterében egyaránt markánsan eltérő anyagot – az egyik selyemfinomságú, a másik látványos bambuszrostszövet – alkalmaztak, a különbséget a platinaszürke szín finom árnyalatbeli eltérései is jelzik. A vásznakat Emily absztrakt ábrázolása díszíti, és jutott belőlük a műszerfalra is. A mintázat a fedélzeti órán is visszaköszön, ennek lapját kerámiából készítették el, 3D nyomtatással.

A tervezők az imént említett Starlight tetőkárpitot is átdolgozták, a hagyományos csillagpettyek mellett hullócsillagokkal is találkozhatunk a felületen.