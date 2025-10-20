A Toyota Gazoo Racing World Rally Team sorozatban ötödik alkalommal nyerte el a rali-vb konstruktőri bajnoki címét a Közép-Európa-ralin, ahol Kalle Rovanperä értékes győzelmet aratott, és az egyéni vb-címért folytatott küzdelem minden korábbinál szorosabbá vált.

Bár a finn csak a harmadik győzelmét szerezte a szezonban, a Toyota viszont az eddigi 12 futamból a 11. alkalommal nyert. Rovanperä hihetetlenül szoros küzdelmet folytatott csapattársával, Sébastien Ogier-vel a rali első felében, amely Németország, Csehország és Ausztria változatos aszfaltútjain zajlott.

Mindössze tizedek voltak köztük végig, a finn szombat reggel, az aznapi első gyorsaságin vette át a vezetést. Aztán rögtön jött a dráma, Ogier ugyanis a következő gyorsaságin bajba került: a műszerfalon nem jelzett bal első defekt miatt egy tempós jobbkanyarban kisodródott, és fának ütközött nagy sebességgel. Innentől kezdve Rovanperä már senkitől nem zavartatva könnyedén kontrollálta az előnyét, és végül 43,7 másodperccel győzött.

Galéria:

9 fotó

Evans hasonlóan szoros csatát vívott egy másik bajnoki esélyessel, Ott Tänakkal. Bár a walesi pilóta és navigátora, Scott Martin – aki a 200. WRC-s indulását ünnepelte – az utolsó napot 8,4 másodperccel az észt mögött kezdte, de az utolsó gyorsasági szakasz előtt 1,1 másodpercre zárkóztak fel Tänak egy kisebb hibája miatt (ugyanott csúszott ki, ahol korábban az aktuális világbajnok Thierry Neuville rommá törte az autóját vasárnap reggel).

Végül Evansék az utolsó gyorsaságin 6,7 másodperccel gyorsabbak voltak a Hyundai balanszával küszködő riválisaiknál, így összejött a Toyota újabb kettős győzelme és bajnoki címe. Evans visszaszerezte a vezetést is a pilóták bajnokságában, igaz, az előnye csak 13 pont Rovanperäval és Ogier-vel, valamint 50 pont Tänakkal szemben, amikor még összesen 70 pontot lehet gyűjteni.

Végeredmény, Közép-Európa-rali:

1. Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR YARIS Rally1) 2 óra36 p 20.1 mp

2. Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR YARIS Rally1) +43.7 mp

3. Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) +49.3 mp

Az egyéni vb állása:

1. Elfyn Evans 247 pont

2. Sébastien Ogier 234

3. Kalle Rovanperä 234

A gyártói vb állása:

1. Toyota Gazoo Racing World Rally Team 632 pont

2. Hyundai Shell Mobis World Rally Team 464

3. M-Sport Ford World Rally Team 176