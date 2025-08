Ritkaságszámba megy, ha akár egy gyártó, akár egy csapat ötös győzelmet ünnepelhet az autósportban. Márpedig ez a Toyotának sikerült, melynek a nyomát bottal ütötte a rali-világbajnokság (WRC) mezőnye a múlt hétvégén megrendezett Finn-ralin, annyira, hogy az első öt helyet a japán márka modelljei bérelték ki.

Arra, hogy egy gyártó az első öt helyet megszerezze egy versenyen, eddig egyszer, 1990-ben volt példa, amikor a Lancia a Portugál-ralin ért el hasonló eredményt. Érdekesség, hogy Juha Kankkunennek, a Toyota jelenlegi helyettes csapatfőnökének része volt abban az eredményben is, versenyzőként ugyanis harmadik lett Miki Biasion és Didier Auriol mögött – írja a Smarter Media.

A ritkán látható erődemonstrációra bizonyos értelemben hazai pályán került sor, ugyanis Jyväskyläban, a csapat központjának közvetlen közelében rendezték meg a versenyt, ráadásul az ötös sikert is a hazai közönsége előtt versenyző Kalle Rovanperä vezetésével könyvelhették el. Amellett, hogy a 24 éves versenyző a győzelmével elégtételt vett az elmúlt két év szerencsétlenségeiért, ezúttal egy pillanatig nem fért kétség az elsőségéhez: az első pillanattól fogva vezette a murvás viadalt.

36,1 másodperces előnnyel fordult rá az utolsó versenynapra, melyen megnyerte a Power Stage-et is, így maximális pontszámmal zárt a 17. WRC-győzelmét hozó hétvégén.

Felállított egy új rekordot is Rovanperä azzal, hogy 129,95 km/órás átlagsebességgel teljesítette a versenyt, mivelhogy ez a valaha volt leggyorsabb a sorozat történelmében.

A Toyota ötös győzelmében mindemellett a Hyundai balszerencséjének is benne van, hiszen Thierry Neuville és Adrien Fourmaux is egy-egy váratlan defekt miatt esett vissza, holott addig mindketten dobogós pozícióban autóztak. Való igaz, Rovanperä is defektet kapott a 13. gyorsasági szakaszon, de csak néhány másodpercet veszített emiatt.

Kacuta Takamoto végzett a második helyen végzett, ezzel 2023 után ismét dobogóra állhatott a félig-meddig hazai futamán, tekintve, hogy a japán pilóta nyolc éve Jyväskyläban él). A Power Stage-en Rovanperä után a második leggyorsabb volt, így 5,9 másodperces előnnyel biztosította be második helyet a Finn-rali tavalyi győztese, a nyolcszoros világbajnok Sébastien Ogier, Elfyn Evans és Sami Pajari előtt. A legjobb nem toyotás versenyző a címvédő Thierry Neuville volt – a hatodik helyen zárt a belga.

Alaposan összerázta a világbajnoki pontverseny a finnországi forduló, ugyanis a hétvégére listavezetőként érkezett Ott Tänak csupán a tizedik lett. A Hyundai észt pilótája így pillanatnyilag Ogier-vel holtversenyben áll a harmadik helyen. Tanaktól Evans vette a vezetést, aki három ponttal előzi az idei második győzelmét szerző Rovanperát, de Ogier-ék hátránya is mindösszesen tíz egység.

A világbajnokság augusztus 28-a és 31-e között Paraguayban folytatódik.