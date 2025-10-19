Négyen pályáztak eséllyel a bajnoki címre az International GT Open 2025-ös szezonjának utolsó versenyhétvégéje előtt, közéjük tartozott a mezőny egyetlen magyar érdekeltségeként Révész Levente is, aki a Team Motopark színeiben éllovasként érkezett meg a Forma–1-es Olasz Nagydíjnak is otthont adó Monzába.

Az 500 kilométeres, azaz 87 körös versenyen hét márka összesen 34 autója állt fel a rajtrácsra, Révész a 11-es rajtszámú Mercedesszel és a német túraautó-bajnokság (DTM) 2021-es bajnokával, Maximilian Götzcel karöltve a negyedik helyről várhatta a piros lámpák kialvását.

Azzal, hogy Révészék egysége végül a második ért célba, a 20 éves pilóta Magyarország eddigi legnagyobb GT-sikerét érte el.

2025 International GT Open Bajnok!🏆 Révész Levente Magyarország legsikeresebb GT versenyzője!🏎️💨 Szívből gratulálunk neked Levi, nagyon büszkék vagyunk rád!❤️ Közzétette: Révész Racing – 2025. október 19., vasárnap

Révész az együléses formaautókat maga mögött hagyva az idén váltott át a GT-autókra, és bár egyetlen időmérő edzést sem húzott be, a négy futamgyőzelem, az egy második és a két harmadik hely nem szorul különösebb magyarázatra egy nyolc fordulóból és 14 futamból álló bajnokságban, az összetett elsőségről nem is beszélve.

Habár az International GT Open futamain a versenyzők párban vesznek részt, Götz nem osztozhat a bajnoki címen – bár kétségkívül a rutinos, 39 éves német pilóta is hozzájárult –, ugyanis csak a nyolc helyett „csak” hat hétvégén csatlakozott Révészhez.

Videón a pillanat, amikor Révész Levente megnyerte a bajnokságot:

Nem véletlen, ha valakinek ismerősen cseng Révész neve, ugyanis a 20 éves pilóta személyében a sikeres versenykamion-csapatot alapító Révész Bálint fiáról van szó, a Révész Racing pedig az idén zsinórban ötödször ért fel a kamion Európa-bajnokság csúcsára az immáron pályafutása hetedik Eb-elsőségét begyűjtő Kiss Norberttel.

A rekorder magyar kamionversenyzővel az egyeduralmat jelentő, újabb bajnoki címe után készített interjút a Vezess: