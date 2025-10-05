Már hétszeres bajnokként érkezett a kamion Európa-bajnokság (ETRC) spanyolországi szezonzárójára Kiss Norbert, aki még az előző, Le Mans-i hétvégén matematikailag behozhatatlan előnyt épített ki. A 40 éves versenyző azonban így sem tét nélkül utazott Jaramába, hiszen a csapatbajnoki cím kérdése még nyitott volt.

Kiss minden tőle telhetőt megtett azzal, hogy az időmérő edzésen aratott, magabiztos elsőségét rajt-cél győzelemre váltotta a szombati első versenyen. Bár a hatszoros Eb-győztes Jochen Hahn igyekezett megszorongatni őt, a Révész Racing versenyzője megőrizte a vezető pozícióját. Azzal pedig, hogy Kiss korábbi kamionjával René Reinert a harmadik helyen ért célba,

a magyar alakulat sorozatban ötödik alkalommal nyerte meg az Európa-bajnokságot.

Az esti második viadalon Kiss a fordított rajtrács értelmében a nyolcadik rajtkockából indulhatott, de több pozíciót javítva negyedikként intették le.

Révész Racing- A bajnok csapat! A Révész Racing csapata megszerezte az 5. Európa-bajnoki címét! Nagyon büszke vagyok... Közzétette: Révész Racing – 2025. október 4., szombat

Az Eb-címek tekintetében rekorder szombathelyi versenyző nem talált legyőzőre az idény utolsó kvalifikációján sem, az újabb pole-pozíciót pedig magabiztosan váltotta győzelemre. Az ugyancsak fordított rajtrácsos szezonzárót a nyolcadik helyről rajtolva a nyolcadik helyen fejezte be.

Kiss Norbert 419 pontot gyűjtve, 94 pontos előnnyel lett sorozatban ötödször, összességében hetedszer a szakág kontinensbajnoka.

Az egyéni bajnokság végeredménye (8 forduló, 32 futam után):