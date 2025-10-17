A szeptemberben eladott elektromos járművek száma 26 százalékkal múlta felül a tavaly szeptemberit, Kínában mintegy 1,3 millió elektromos járművet vásároltak a múlt hónapban.

Az Egyesült Államokban az adókedvezmények lejárta előtt megugrott vásárlások tolták meg az eladásokat. Szeptemberben 66 százalékkal, 215 ezerre nőttek az eladások, mivel a vásárlók siettek kihasználni az elektromos járművekre vonatkozó, a hónap végével lejáró 7500 dolláros (2,5 millió forintos) szövetségi adójóváírást.

Európában is új csúcs született, 427 540 elektromos járművet adtak el, ami 36 százalékkal több az egy évvel korábbinál. Ehhez jelentősen hozzájárultak a németországi ösztönző intézkedések, illetve az Egyesült Királyságban tapasztalható erős kereslet.

