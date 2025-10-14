Immár évtizedekben mérhetjük, mióta járnak köztünk villanyautók, és azt is láthatjuk, mennyit fejlődtek. A hatótávok jelentős növekedése, valamint a töltőpontok számának megugrása mellett azonban továbbra is számolás- és tervezésigényes dolog a villanyautózás, ahol nem ártanak a B-tervek sem arra az esetre, ha valamiért a kinézett töltési lehetőség mégsem működne.

Ilyenkor jöhet jól, ha tudjuk, hogyan lehet extra kilométereket kicsalogatni egy elektromos járműből. Ehhez mutatunk pár tippet, melyet az alábbi képre kattintva találsz galériánkban!

10 fotó
Így hozható ki a legtöbb kilométer egy villanyautóból 6
Rámegy a gatyád is? Vagy simán belefér?
Ha kicsi a csomagtartód, toldd meg tetőboksszal, tanácsolja a régi dakota közmondás. De mennyivel fogyaszt többet így…
Így hozható ki a legtöbb kilométer egy villanyautóból 7
Balesetet látsz? Így menthetsz életet
Az életmentésben az idő kiemelkedően fontos tényező, éppen ezért nem lehet minden esetben arra várni, hogy kiérkezzenek…