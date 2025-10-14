Immár évtizedekben mérhetjük, mióta járnak köztünk villanyautók, és azt is láthatjuk, mennyit fejlődtek. A hatótávok jelentős növekedése, valamint a töltőpontok számának megugrása mellett azonban továbbra is számolás- és tervezésigényes dolog a villanyautózás, ahol nem ártanak a B-tervek sem arra az esetre, ha valamiért a kinézett töltési lehetőség mégsem működne.

Ilyenkor jöhet jól, ha tudjuk, hogyan lehet extra kilométereket kicsalogatni egy elektromos járműből. Ehhez mutatunk pár tippet, melyet az alábbi képre kattintva találsz galériánkban!