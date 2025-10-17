A BYD történetének eddigi legnagyobb visszahívását jelentette be a kínai piacfelügyelet. Az autógyártó 44 535 darab, 2015 márciusa és 2017 júliusa között gyártott Tang típusú SUV-t hív vissza, mivel bizonyos alkatrészek tervezési hibái rendellenes működést okozhatnak.

Ezen felül 71 248 darab, 2021 februárja és 2022 augusztusa között gyártott Yuan Pro elektromos szabadidő-autót is visszahívnak rosszul beszerelt akkumulátortömítések miatt.

A BYD árfolyama a hír bejelentése után 2,5 százalékos mínuszban állt a hongkongi tőzsdén péntek reggel. A kínai cég mára a világ legnagyobb elektromos járműgyártója, miután tavaly megelőzte a Teslát.