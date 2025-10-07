A kínai autóipar komoly európai offenzívába kezdett, a minőségben hasonlót, árban jobbat kínáló termékeikkel igyekeznek elhódítani a vásárlókat a hagyományos márkáktól.

Hazánkban is elérhető már az MG, a Jaecoo, az Omoda, a Chery, a BYD, az Xpeng, utóbbi kettő pedig az értékesítésben is újat mutat, úgy még sosem kínáltak autókat itthon, mint ők teszik.

Rövid időn belül mindkét márka plázában nyitott autószalont, hogy ruha-, kozmetikum-, óra-, ékszer-, élelmiszer-vásárlás mellett, esetleg mozizás előtt vagy után az „autóbutikba” is beugorhassanak a látogatók. Tegyük hozzá, hogy a különböző gyártók korábban is kiállítottak már autókat plázákban, reptereken stb., a minőségi különbséget itt az értékesítés jelenti.

A BYD nyitotta a sort a kelenföldi (dél-budai) Etele Plázában szeptember elején, ott az 1. emeleten lehet belépni a miniszalonba, míg múlt szombaton az Xpeng nyitotta meg általuk pop-up store-ként jellemzett butikját a a Keleti pályaudvar melletti Arena Mallban. Az Xpengnél egyelőre a G6-os modellt állították ki, de hamarosan megérkezik a G9-es is.

Vajon beválik a plázás jelenlét, idővel más, bevett márkák is erre az útra lépnek, vagy ez megmarad a kínai módinak? Erre az idő adhat választ, Te azonban itt és most felelhetsz arra, hogy tetszik-e ez a megoldás.