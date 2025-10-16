Az ítélet szerint 2022. május 21-én egy biztonságos járművezetésre nem képes 15 éves fiúnak édesapja és annak élettársa megengedte, hogy Csanádpalota közelében, egy gyér forgalmú útszakaszon vezesse családi autójukat. A fiatal egy jobbra ívelő kanyarban megijedt attól, hogy szemből egy autó érkezik, az útról lesodródva fejjel lefelé az öntözőcsatornába zuhant.

A víz alá merülő utastérből a felnőtteknek és az egyik hátsó ülésen ülő gyereknek sikerült kijutnia az ablakon keresztül, azonban a gyermekülésbe bekötött kétéves gyermek hosszabb ideig a víz alatt rekedt. A gyermeket végül eszméletlen állapotban, a fiatalkorú sofőr segítségével a szemből érkező autó sofőrje hozta a felszínre.

A közvetlen életveszélyes állapotba került kisgyereknek a helyszínen tartózkodó felnőttek elsősegélyt nyújtottak, fulladását a laikus mentés akadályozta meg.

Az ítélet szerint a fiatalkorú édesapja és élettársa szülői felügyeletükből fakadó kötelességüket súlyosan megszegték, amikor az auót vezetését átengedték a 15 éves fiúnak, és a kiskorú sértetteket beültették mögé. Ezzel a fiatalkorú vádlott, illetve a sértettek testi és lelki fejlődését veszélyeztették, nekik érzelmi traumát okoztak.

A fiatalkorú vádlottat gondatlanságból elkövetett életveszélyt okozó testi sértés vétségében mondta ki bűnösnek a törvényszék, és két évre próbára bocsátotta. A két felnőttet három rendbeli kiskorú veszélyeztetésének bűntettében találta bűnösnek a bíróság.