Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) 2025. október 6–12. között “Focus on the road” (Figyelj az útra!) elnevezéssel hirdetett fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzést, amihez a magyar rendőrség is csatlakozott.

A rendőrök Magyarországon fokozottan ellenőrizték a vezetés közbeni mobiltelefon-használatot és minden olyan tevékenységet, amely elvonja a járművezető figyelmét, ezáltal veszélyezteti a közlekedésbiztonságot.

Idetartozik például menet közben bármilyen elektronikai eszköz használata,

illetve kép- vagy szöveges adatok megtekintése, mivel ezek súlyosan veszélyeztetheti a személy- és vagyonbiztonságot.

Az ilyen szabályszegésekkel kapcsolatos ellenőrzések célja, hogy csökkentsék a figyelmetlenségből eredő balesetek számát, és javítsák az általános közlekedésbiztonságot.

A járművezetés önmagában is koncentrációt igénylő tevékenység, ezért komoly veszélyforrás, ha bármi elvonja a sofőr figyelmét. A kézben tartott mobillal telefonáló járművezetők kevésbé vagy egyáltalán nem képesek a környezetükre figyelni. Még veszélyesebb, ha valaki vezetés közben üzenetet ír, olvas, a közösségi oldalakon barangol vagy akár filmet néz.

Az ellenőrzés ideje alatt az egyenruhások a menet közben kézben tartott mobiltelefon-használat miatt 1 564 esetben, további 93 sofőrrel szemben más figyelmet elvonó tevékenység miatt jártak el. A biztonsági öv használatának elmulasztása miatt 6 595 emberrel szemben intézkedtek.

A rendőrség továbbra is felhívja a vezetők figyelmét arra, hogy menet közben tartózkodjanak minden figyelemelvonó tevékenységtől!

Plusz adalék a rendőrség közleményéhez: egy korábbi tanulmányból kiderült, hogy amíg elolvasol egy átlagos hosszúságú, szöveges üzentet 50 km/órás tempóval, az olyan, mintha vakon mennél végig hosszában egy focipályán. Ezt tartsd észben, amikor kézbe veszed a telefont vezetés közben!