A 2026-os évjáratú Jeep Grand Wagoneer a legelső olyan autó Amerikában, amely hatótávolság-növelővel felszerelt elektromos hajtásláncot kap – írja a modellt méltató sajtóközlemény. Kár, hogy a márka kommunikációs szakemberei nem konzultáltak valakivel – bárkivel –, aki egy kicsit is tájékozott az amerikai autópiacon, hiszen korábban Fisker Karma (2011), a Chevrolet Volt (2011) és a BMW i3 REx (2014) is hasonló elven működő hajtásláncot kínált.

Ha ettől eltekintünk, és pusztán a tényeket nézzük, ígéretes, bár meglehetősen amerikaias méretű konfigurációt találunk az autóban. Az akkumulátorcsomag 92 kWh kapacitású, maximális töltési teljesítménye nem ismert, de az alábbi sajtófotón egyértelműen látszik, hogy külső forrásból is tölthető – nem úgy, mint például a Nissan e-Power technológiát alkalmazó típusai, igaz, ott az akkumulátor mindössze 2,1 kWh kapacitású.

Míg a Nissan a tartós haladáshoz mindenképpen igényli a belső égésű motort, a Jeep rendszerében sokáig pihenőt kaphat a 3,6 literes V6-os áramfejlesztő – megdöbbentő, hogy nem egy kisebb, takarékosabb motort építettek be, bár a 130 kW-os generátort meg kell hajtani valamivel. Ennél is fontosabb érv, hogy az áramfejlesztőt akár az akkumulátor tehermentesítése érdekében is beindíthattatja a vezető, ez pedig még komolyabb teljesítményt igényel, hiszen a villanymotorok becsült összteljesítménye 482 kW (656 LE), a maximális forgatónyomaték 840 Nm.

Ezzel a teljesítménnyel a valaha épült legerősebb, leggyorsabb Grand Wagoneert kapjuk, amely álló helyzetből mindössze 5 másodperc alatt gyorsul 96 km/órára (60 mérföld/óra). Örömmel mondanánk, hogy emellett viszonylag takarékos is, de sem a tisztán elektromos hatótávolságot, sem az üzemanyagtartály méretét nem határozta meg a Jeep, így az az adat, hogy a teljes hatótávolság akár 500 mérföld, azaz 800 kilométer, nem segít sokat ennek a meghatározásában.

Érdekesség, hogy a hatótávolság-növelős elektromos hajtáslánc mellett a kínálatban maradt a háromliteres, soros hathengeres turbómotor is, de a teljesítményét 517-ról 426 lóerőre vették vissza – egyrészt, hogy teljesítményben távolabb kerüljön a REEV variánstól, másrészt, hogy az árát anélkül csökkenthessék a korábbi 85-ről 65 ezer dollárra, hogy a tavalyi vásárlók becsapva éreznék magukat.

A Jeep Grand Wagoneer jelenleg nem kapható Európában, jövőre azonban érkezik a Wagoneer S, amely egy ettől teljesen független, ám tisztán elektromos modell. Hogy emellett lát-e fantáziát egy nagyméretű REEV modell importálásában a Jeep itteni képviselete, majd kiderül.