Meglepetéssel készült a rajongóknak a BMW a hétvégén a Road Atlanta pályán zajló Motul Petit Le Mans versenyre. Itt leplezte le a 2026-os M2 Turbo Design Edition modellt, amely a márka sportos örökségének egyik különleges darabja, gyűjtők kedvence lehet. A limitált szériás kiadás az 1974–75-ös BMW 2002 Turbo előtt tiszteleg.

A 2002 tii alapján épült sportmodell volt az első európai gyártású autó, amelyet turbófeltöltős motor hajtott. A KKK turbófeltöltő a 2,0 literes, 4 hengeres motor teljesítményét 130-ról 170 lóerőre növelte, és a modellt kevesebb mint 7 másodperc alatt képes volt elérni a 100-as tempót. Igazán kiemelkedő volt a maga korában.

Az M2 Turbo Design Edition hófehér Alpine White fényezését kézzel festett Motorsport-csíkok díszítik, a motorháztető fekete sávján pedig a legendás „turbo” felirat tűnik fel tükörírásban – ahogy az eredeti modellnél is használták.

A karbon tetőpanelbe integrált trikolor M-csíkok és a karbonszálas hátsó spoiler tovább erősítik a sportos karaktert. Az utastérben fekete Vernasca bőrkárpitozás, M Sport ülések (kagylóülésre cserélhető felárért) és alcantara bevonatú fűthető M sportkormány várja a vezetőt.

A soros hathengeres, 3,0 literes M TwinPower motor ebben a kivitelben 473 lóerőt és 550 Nm nyomatékot nyújt, a modell kizárólag hatfokozatú kézi váltóval lesz elérhető. A hátsókerék-hajtás az M2-es adottsága.

8 fotó

Ezzel a kombinációval az M2 mindössze 4,1 másodperc alatt gyorsul százra. A végsebessége 250 km/h, de az opcionális M Driver’s Package megvásárlásával 285 km/h-ra nő.

A Turbo Design Edition rendkívül korlátozott példányszámban készül, a gyártás 2026 januárjában indul, az első szállítások pedig a második negyedév elején várhatók. Az amerikai alapár 82 900 dollár (kb. 28 millió forint), az M2 alapára az USA-ban 68200 dollár (kb 23 millió forint). Nálunk az M2 46 millió forinttól indul, szóval ennél is több kerülne, ha érkezne, de a limitált modell európai forgalmazásáról sajnos nincs hír.

