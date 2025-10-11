Régóta tudjuk, hogy minden, amihez a Ferrarinak köze van, hasznot hajt. A Ferrari nemcsak az utcai autókból szerez óriási pénzt, de korábbi versenyautóit is értékesíti válogatott ügyfeleknek. Egy ideje látjuk, hogy a sorozatgyártású modellek fejlesztéséhez használt prototípusokért is képesek vagyont fizetni a gyűjtők.

Írtunk ilyen modellről itt, sőt az ebben cikkben szereplő különlegességről is olvashattatok a már Vezessen, mivel korábban már gazdást cserélt.

Eredetileg 2016-ban adta el a Ferrari egy privát ügyfélnek, majd 2022-ben egyszer már szerepelt árverésen, idén októberben pedig újra tulajdonost keresnek neki.

A jármű a LaFerrari egyik első prototípusa. Egy igazi öszvérrel van dolgunk, hiszen a 458 Italia alumínium vázára épült, nem a későbbi LaFerrari karbon mocoque-ját használták. Hajtáslánca viszont nem V8-as, hanem V12-es motoron alapszik, sőt már a hibrid kiegészítésekkel.

Ez adja az egyik különlegességét, hiszen itt próbálták elsőként az elektromos kiegészítést, de a prototípus segített a hiperautó futóművének, kormányzásának és gumiabroncsainak hangolásában és fejlesztésében is. De a LaFerrarihoz igazított menetstabilizáló és szabályozó rendszerek első próbájának is ez volt “a helye”.

A kézzel épített, M6 néven futó prototípus karosszéria számos részen egyedi megoldásokkal bír, de ezen felül több álcázó elemmel is felszerelhető, ezek is járnak az autóhoz.

A belső tér többnyire a standard 458-ast idézi, emellett számos figyelmeztető matrica, egy piros vészleállító gomb is feltűnik, és több szabadon fekvő vezeték található benne.

További képek láthatóak az autóról ebben a galériában:

Bár az autó nem közlekedhet legálisan közúton, teljes mértékben működőképes, így az aukció nyertese magánúton vagy pályán élvezheti a képességeit. Mielőtt átadják a következő tulajdonosának, Maranellóban szervizelik, hogy ugyanolyan jól működjön, mint amikor a cég tesztpilótái ültek a volán mögé.

Ahogy egy LaFerrari, úgy annak prototípusa sem olcsó, az árverést végző RM Sotheby’s 900 000 és 1,1 millió euró (330-430 millió forint) közötti áron várja az autó eladását.