A rendőrök október 6-án este intézkedtek a Győri úton lévő benzinkúton egy 37 éves férfival szemben, aki tankolása számláját nem tudta kiegyenlíteni. A rendőröknek feltűnt, hogy a sofőr járása bizonytalan, italszagot áraszt magából, ezért alkoholszondát alkalmaztak, amely pozitív eredményt mutatott.

Kiderült az is, hogy nem rendelkezett vezetői engedéllyel, mivel azt az osztrák hatóságok korábban ittas vezetés miatt bevonták. Az egyenruhások az autót is átvizsgálták, a csomagtartóban négy darab 150 literes szemeteszsákot találtak, teletömve zöld színű növényi anyaggal. A férfit elfogták, előállítását követően drogtesztet végeztek, amely THC fogyasztását mutatta ki.

Galéria:

3 fotó

A kapuvári rendőrkapitányság a férfival szemben büntetőeljárást indított, és igazságügyi vegyész szakértőt rendelt ki. Az előzetes szakértői vélemény kimondta, hogy az összesen 13,69 kilogramm lefoglalt növény kábítószernek minősül.

Az osztrák férfit a nyomozók őrizetbe vették, kábítószer birtoklása, ittas járművezetés, valamint járművezetés bódult állapotban vétség miatt kihallgatták, és kezdeményezték letartóztatását.