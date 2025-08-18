A rendőrök augusztus 17-én délelőtt figyeltek fel egy nagy sebességgel közlekedő autósra Alsópáhokon, a Hévízi úton. Néhány pillanatra szem elől vesztették az autót, ezalatt a sofőr a Dózsa György utcában árokba hajtott, és elfutott a helyszínről.

A rendőrök a közelben elfogták a 28 éves esztergályhorváti lakost, akiről kiderült, hogy nincs érvényes jogosítványa. Az autó utasteréből kábítószergyanús anyag került elő, ezért drogtesztet is alkalmaztak a sofőrrel szemben, ami amfetaminra és metamfetaminra is pozitív lett.

Kábítószer birtoklása, valamint bódult állapotban való járművezetés miatt büntetőeljárás indult ellene, és szabálysértési őrizetbe is vették.