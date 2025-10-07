Két generáción át készült Kecskeméten a CLA, a Mercedes-Benz elsőkerék-hajtású modellje. A harmadik generációs típust viszont már Rastattban, Németországban gyártják, ráadásul nem csak belső égésű, de tisztán elektromos hajtáslánccal is.
Ettől teljesen független fejlemény, hogy az új modell 2026 tavaszától kapható Észak-Amerikában, és ennek örömére különleges promóciót fundált ki a cég: összefogtak a Mattellel, és Hot Wheels játékautót építettek az új generációs CLA-ból.
Ne feledd: attól, hogy két esemény egyszerre történik meg, nem biztos, hogy ok-okozati összefüggés van közöttük. Ha ezt észben tartod, az összeesküvés-elméleteknek sem fogsz bedőlni.
Elnagyolt aerodinamikai megoldások, harsány színek, és a legjobb: átlátszatlan üvegfelületek teremtenek kapcsolatot a játékboltokból ismert kisautókkal. Utóbbiak láttán kedvünk támad alulról szétcsavarozni és kiemelni a karosszériából az egyetlen idomként fröccsöntött, és természetesen az ablaktörlőket is magában foglaló „utasteret.”
A tervezők ügyeltek a részletekre. Az idomokat a léptéknövekedéssel arányosan vastagították, az illesztési hézagok valójában a folytonos felületbe mélyesztett árkok csupán, a kerekeken pedig egyetlen darabból formálták meg a „keréktárcsát” és az „abroncsot.”
Az oldalfal matricázása is követi a játékautón megszokott sémát, a lámpatestek ugyanakkor az eredetiek maradtak, így könnyű felismerni a kiindulási alapot.
A sajtófotókról kiderül, hogy a Hot Wheels-nél szokásos 1:64-es léptékben is elkészült az autó, ez vélhetően forgalomba is kerül, ha nem is nagy szériában.
A Hot Wheels kollaboráció egy hosszabb együttműködési sorozat része, amelynek keretében a Mercedes-Benz az iparművészet számos meghatározó szereplőjével teremtett kapcsolatot, Virgil Abloh dizájnertől kezdve a Moncler divatmárkán át a kézműves játékokat gyártó Superplastic stúdióig.
Az a jó az autóiparban, hogy soha nem tudhatjuk, a pillanatnyilag ökörségnek tűnő együttműködések közül melyik az, amelyik végül ikonikus, maradandó jelentőségű eredményeket hoz: