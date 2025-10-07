Két generáción át készült Kecskeméten a CLA, a Mercedes-Benz elsőkerék-hajtású modellje. A harmadik generációs típust viszont már Rastattban, Németországban gyártják, ráadásul nem csak belső égésű, de tisztán elektromos hajtáslánccal is.

11 fotó

Ettől teljesen független fejlemény, hogy az új modell 2026 tavaszától kapható Észak-Amerikában, és ennek örömére különleges promóciót fundált ki a cég: összefogtak a Mattellel, és Hot Wheels játékautót építettek az új generációs CLA-ból.

Ne feledd: attól, hogy két esemény egyszerre történik meg, nem biztos, hogy ok-okozati összefüggés van közöttük. Ha ezt észben tartod, az összeesküvés-elméleteknek sem fogsz bedőlni.

Elnagyolt aerodinamikai megoldások, harsány színek, és a legjobb: átlátszatlan üvegfelületek teremtenek kapcsolatot a játékboltokból ismert kisautókkal. Utóbbiak láttán kedvünk támad alulról szétcsavarozni és kiemelni a karosszériából az egyetlen idomként fröccsöntött, és természetesen az ablaktörlőket is magában foglaló „utasteret.”

A tervezők ügyeltek a részletekre. Az idomokat a léptéknövekedéssel arányosan vastagították, az illesztési hézagok valójában a folytonos felületbe mélyesztett árkok csupán, a kerekeken pedig egyetlen darabból formálták meg a „keréktárcsát” és az „abroncsot.”

Az oldalfal matricázása is követi a játékautón megszokott sémát, a lámpatestek ugyanakkor az eredetiek maradtak, így könnyű felismerni a kiindulási alapot.

A sajtófotókról kiderül, hogy a Hot Wheels-nél szokásos 1:64-es léptékben is elkészült az autó, ez vélhetően forgalomba is kerül, ha nem is nagy szériában.

A Hot Wheels kollaboráció egy hosszabb együttműködési sorozat része, amelynek keretében a Mercedes-Benz az iparművészet számos meghatározó szereplőjével teremtett kapcsolatot, Virgil Abloh dizájnertől kezdve a Moncler divatmárkán át a kézműves játékokat gyártó Superplastic stúdióig.

Az a jó az autóiparban, hogy soha nem tudhatjuk, a pillanatnyilag ökörségnek tűnő együttműködések közül melyik az, amelyik végül ikonikus, maradandó jelentőségű eredményeket hoz: