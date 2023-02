Ilyet még nem láttál: pufidzsekibe öltöztetett Merci

A svájci alapítású, de olaszországi központú Moncler hétfő este a londoni divathét keretében tartotta a „The Art of Genius”, azaz a zsenialitás művészete nevű bemutatóját, melyen a sztárvendégek – mások mellett például Alicia Keys, Pharrell Williams, Jay-Z vagy a Forma-1-es bajnok Lewis Hamilton – előtt prezentálták a különböző alkotókkal, márkákkal való együttműködéseik eredményét.

A szélesebb körben több százezres árú pufidzsekijeiről ismert, de sapkától a kutyapulcsiig sok mindent kínáló Moncler a Mercedes-Benzcel is vitt egy projektet, a PROJECT MONDO G-t. Ennek keretében G-osztályos Mercit – pontosabban annak modelljét – öltöztették felfújt-steppelt elemekbe, a szögletes terepjáró és a kerekded párnák, valamint a patinásított kasztni és a textil krómos csillogásának kontrasztjára rájátszva. Az óriási cipzár a mindkét márkára jellemző rugalmasságot, sokoldalúságot hivatott szimbolizálni.

A G-osztályt még1979-ben mutatta be a stuttgarti gyártó, az eredetileg kemény terepen való felhasználásra szánt járgány azonban mára a Hummerekhez és a Land Roverekhez hasonlóan inkább luxustermékké vált, ahogy a melegtől eredményesen védő dzsekik is túlnőttek az eredeti funkciójukon, ezért is adta magát a kooperáció.

„A Monclerrel való együttműködés igazi kerekeken álló szobor alkotására inspirált minket, a PROJECT MONDO G igazi merész kijelentés. Ez a mű szélsőségesen ellentétes formákat és felületeket egyesít: űrhajósan csillogó anyagok és használt, patinás megjelenés, a G-osztály erősen geometrikus kontúrja és a Moncler-dzsekik organikus formája. Két erős luxusmárka rendkívüli élményt kínált az autóipar és a divat egy műben való egyesítésével” – magyarázta a Mercedes-Benz sztártervezője, Gorden Wagener.

A Mercedes korábban már a Louis Vuittonnal, pontosabban annak művészeti vezetőjével, Virgil Abloh-val is dolgozott együtt egy G-osztályon, azt az alábbi cikkben nézheted meg.