Januártól szeptemberig 22 628 e-autót láttak el világoszöld hatósági jelzéssel, többet, mint az eddig rekordernek számító 2024-ben egész évben. Változatlan ütemű élénküléssel számolva az új éves rekord meghaladhatja akár a 30 ezer darabot is.

Ha az idei negyedik negyedév a megelőző háromhoz hasonló mértékű gyarapodást hoz, a magyarországi elektromos járműflotta még idén eléri a 100 ezres darabszámot.

2020 eleje óta a magyarországi villanyautó-állomány a tizenkétszeresére nőtt, 2023 őszéhez képest megduplázódott. A további bővülést nagyban elősegítheti, hogy a vállalati e-autó-program keretösszegét tízmilliárd forinttal emelték meg.

A december elsejéig elérhető támogatásból még az eredeti, 30 milliárd forintos keretösszeget sem kötötték le teljesen szerződésekben.