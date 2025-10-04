Elkészült a horvátországi A5-ös autópálya Pálmonostortól Magyarországig tartó szakasza, így október 7-én, kedden 6 órától már végig autópályán haladva juthatnak el a közlekedők az Adriáig.

A Pécs Aktuál cikke szerint az A5-ös ehhez eddig hiányzó szakasza már a műszaki ellenőrzésen is átesett, így minden készen áll a megnyitóra, ami október 6-án, hétfőn 13 óra 30 perckor kerül sor.

A közel 46 millió euró – jelenlegi árfolyamon 17,9 milliárd forintnak megfelelő – értékű munkálatokat az Osijek-Koteks cég végezte, amivel még 2023 augusztusában kötötte szerződést. A projektet teljes egészében az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) hiteléből finanszírozták.

Nyolc műtárgy is található az öt kilométer hosszú szakaszon: a Karašica viadukt, a Gajić felüljáró, a Rašće felüljáró, a Karašica 2 híd, a Travnik 1 híd, a Travnik 2 híd és két csatorna feletti híd – közülük a Karašica viadukt a leghosszabb a 318 méteres hosszával.

Magyarországi oldalról az M6-os autópálya már tavaly elkészült teljes hosszában, egyedül a lippói lehajtó és a magyar-horvát határ közötti szakasz vár megnyitásra, de a horvátok nyitásával párhuzamosan a magyar szakaszt is át fogják adni a forgalomnak.