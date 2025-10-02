A rendőrök 397 járművet ellenőriztek az akció során. Engedély nélküli átalakítás miatt hét tulajdonost jelentettek fel, autóikat soron kívül műszaki vizsgára rendelték be, és elvették a forgalmi engedélyeiket.

Elfogtak egy körözött személyt, valamint három ittas járművezetőt szűrtek ki a forgalomból, akik közigazgatási bírságot kaptak. Helyszíni bírságot 15 sofőrrel szemben szabtak ki elsőbbségadási és kanyarodási szabályok megsértése, érvénytelen hatósági engedéllyel közlekedés és más szabálysértések miatt.