A 2019-ben bemutatott Sterrato tanulmányautóval, majd az abból szinte módosítások nélkül megvalósított, azonos nevű szériamodellel merőben szokatlan területre tévedt a Lamborghini – a cég kockáztatott, és nyert, az ügyfelek és a sajtó egyaránt kedvezően fogadta az emelt hasú szupersportautó koncepcióját. A limitált széria gyorsan elfogyott, a cég pedig levonta az egyetlen levonható következtetést: még!

6 fotó

Legalábbis ezt nyilatkozta a brit Autocar folyóiratnak Federico Foschini, a márka értékesítési és marketing vezetője.

„Azt gondolom, nem aknáztuk ki eléggé a Sterratóban rejlő lehetőségeket. Egészen bizonyos vagyok abban, hogy a piac készen áll a modell visszatérésére. A kereslet megvan, már csak meg kell valósítanunk a terméket.”

Ami viszont nem biztos, hogy az eredeti sémát követi. „Nem egyszerűen továbbfejlesztésben gondolkodunk: meg akarjuk lepni a piacot.” – mondta a szakember. Hogy ez pontosan mit jelent, az egyelőre nem világot (nyilván, hiszen meg akarják lepni a piacot,) ám elképzelhető, hogy a koncepciót kiterjesztik a teljes modellválasztékra, és nem csak a Temerarióból (a Huracán utódjából) készítenek szokatlan átiratot, hanem az Urus szabadidőjárműből és a Revuelto zászlóshajóból is.

Az Urusból már most is létezik földútra hangolt változat, illetve elkészült egy versenykivitel prototípusa is; kíváncsian várjuk, milyen további őrültségek járnak a Lamborghini döntéshozóinak a fejében.