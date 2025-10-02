Az elektromos autók piaca kifejezetten erősödött az év során, 23 százalékos növekedéssel 8028 tisztán elektromos jármű került forgalomba. A bővülést elsősorban az állami támogatási program és a folyamatosan szélesedő modellkínálat okozta, amelyek érdemben élénkítették a keresletet.

Az év első kilenc hónapjában ugyanakkor az elektromos autók piaci részesedése 8,4 százalék volt, tehát továbbra sem éri el a tízszázalékos küszöböt – közölte a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete (MGE).

A kishaszonjárművek szegmensében visszaesés történt: összesen 17 030 darabot regisztráltak az első három negyedévben, 7,4 százalékkal kevesebbet, mint az előző év azonos időszakában.

Az új motorkerékpárok száma 6151 volt, a piac a hosszú ideje tartó pozitív trend után csökkent 3,1 százalékkal.

Nem csak az új, a használt autóknál is nagy a pörgés itthon: