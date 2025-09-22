Augusztusban 75 ezer személyautó cserélt gazdát a hazai használtautó-piacon, 8,3 százalékkal több, mint egy évvel korábban. Ez a mennyiség csaknem eléri az év előző hónapjainak átlagát, vagyis az idei augusztusban elmaradt az egyszeri szezonális visszaesés, amelyet tavaly ilyenkor tapasztalhattunk.

A Jóautók.hu közleménye szerint ezzel ismét komoly esély van arra, hogy éves szinten megdől az összforgalom tavaly beállított 907 ezres csúcsa. A magyarországi használtautó-piacon gazdát cserélő személyautók csaknem fele az alsó-középkategóriából, illetve a kisautók közül kerül ki.

Az alsó-középkategória legnépszerűbb modelljei az Opel Astra (a teljes forgalom 4,95 százalékát adja ez a modell), a Ford Focus (2,83%), a Volkswagen Golf (2,65%) és a Skoda Octavia (2,43%). A kisautók listáját magasan a Suzuki Swift (3,63%) vezeti, amelyet az Opel Corsa (1,94%) és a Skoda Fabia (1,47%) követnek. A leggyakoribb tíz modell között a felső-középkategória a Volkswagen Passattal (2,66%), a BMW 3-as szériával (2,14%), valamint az idén szintén az első tíz modell közé kapaszkodó Audi A4-gyel (1,47%) képviselteti magát.

Miközben a használtautó-piacon 2025 első nyolc hónapjában gazdát cserélt 620 ezer személyautó mennyisége 2,9 százalékkal magasabb az előző év hasonló időszakában regisztrált 602 800-as értéknél, az importált használt autók száma ugyanebben a periódusban 83 100 darab volt, ami közel 15 százalékkal múlja felül az egy évvel korábban mért 72 340-es értéket.