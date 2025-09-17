A hivatalos áfaszabályozás szerint újnak minősülhet egy autó, ha még nem helyezték forgalomba, vagy legfeljebb 6000 kilométert futott, illetve a regisztráció óta kevesebb mint hat hónap telt el.

A Használtautó.hu friss elemzése a már használtként hirdetett, de 6000 kilométer alatti futásteljesítménnyel rendelkező autókra fókuszált. Ezek a modellek gyakran gyakorlatilag új állapotúak, viszont elérhetőbb áron kínálják őket, ami ideális kompromisszumot jelent az újat keresőknek.

A népszerűségi lista élére három Suzuki modell került, egyértelműen uralva a mezőnyt. A Suzuki Vitara 2480 érdeklődéssel a legkeresettebb modell, mindössze 508 kilométeres átlagos futással és 8,25 milliós átlagárral. A Vitara évek óta az egyik legnépszerűbb SUV a magyar piacon, ezért szinte új állapotban is sokan keresik.

2380 érdeklődővel a Suzuki S-Cross alig maradt le a Vitarától, még kevesebb, 296 kilométeres átlagos futással. A Suzuki Swift a lista harmadik helyezettje lett 2230 érdeklődővel, illetve 889 kilométer átlagos futásteljesítménnyel. Míg az előző két modell esetében a fél évet sem éri el az átlagéletkor, a Swift esetében ez 4,73 év, vagyis több korábbi évjáratú, alig használt modell is szerepel a hirdetésekben.

A prémiumszegmenst képviselő BMW X sorozat, amely a használt SUV-k népszerűségi listáját vezeti, az alig használt autók kategóriában is bekerült a legnépszerűbb tíz modell közé. A vizsgált időszakban 330 darabos hirdetésszámhoz több mint 1600 érdeklődés társult. Az átlagos futásteljesítmény itt 2300 km, ami a lista legmagasabb értéke, viszont az átlagár is kiemelkedő: 29,5 millió forint.

A listán egyedüli haszonjárműként szerepel a Ford Transit. Az 1630 érdeklődő és az alig 237 km-es futásteljesítmény azt mutatja, hogy a vállalkozók is keresik a szinte új állapotú furgonokat, amelyek gyorsan bevethetők, és már nem kell rájuk hónapokat várni, mint az új rendelések esetében.

Az MG ZS egyetlen kínai márkaként szerepel a legkeresettebb modellek között. Az MG 1580 érdeklődőt vonzott 2025 első nyolc hónapjában, 8,18 millió forintos átlagárával és mindössze 425 km-es átlagos futásteljesítményével az újszerű SUV-k között is figyelemre méltó ajánlat.

