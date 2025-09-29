A nagykereskedelmi árak változása miatt kedden a benzin és a gázolaj literenkénti ára is változhat. A 95-ös benzin bruttó 2 forinttal kerül majd többe, míg a dízel ára bruttó 3 forinttal emelkedik. Ez a kutak áraiban is érvényesülhet, így a ma aktuális átlagárak (2025.09.29-én) tovább emelkedhetnek:

a 95-ös benzin esetében: 586 Ft/literre,

míg a gázolaj esetében: 589 Ft/literre

változhat az ár ‒ írja a Holtankoljak.hu.

Mi áll a háttérben?

Az üzemanyagárak alakulását több tényező befolyásolja: az olaj világpiaci ára, a forint árfolyama a dollárral szemben, valamint a finomítói kapacitások kihasználtsága. Az elmúlt hetekben az olaj ára enyhe emelkedést mutatott, miközben a forint sem erősödött jelentősen, így az importköltségek is magasabbak maradtak. Mindez közvetlenül hatással van a hazai nagykereskedelmi árakra.