Szeptember 16-a és 22-e között, a Roadpol európai szintű kezdeményezéséhez csatlakozva a rendőrök minden olyan magatartást igyekeztek kiszűrni, ami elvonja a figyelmet a járművezetéstől és veszélyes a közlekedés biztonságára nézve – írja a Police.hu.

Az egyhetes akció folyamán összesen 29 310 járművezetőt ellenőriztek. A legnagyobb számban a biztonsági öv használatát mulasztották el, ami miatt 8158 emberrel szemben intézkedtek. 1682 esetben menet közben kézben tartott mobiltelefon miatt, 14 alkalommal navigációs eszköz és kétszer egyéb kommunikációs készülék használata miatt, további 71 esetben pedig más, figyelmet elvonó tevékenység miatt jártak el.

A Roadpol-ellenőrzések idei ütemterve már hosszú hónapok óta ismert. 2025-ben még három razzia várható az európai kampány keretében, és legközelebb is a figyelemelterelő tényezők lesznek a középpontban: