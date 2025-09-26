29 millió japán jenbe, azaz 64,8 millió forintba kerül a Toyota e-Palette, a japán cég furcsa mobilitási eszköze. Alacsony padlós busznak is mondhatnánk, de nem egészen öt méter hosszú – igaz, mivel tisztán elektromos, és minden gépészet a padló alatt van, így is tizenhat fizető utast szállíthat magával, négyet ülve, a többit állva. Vagy kerekesszékben, amit a padlóból egy mozdulattal kihajtható retesz rögzít biztonságosan.

18 fotó

Az e-Palette régi történet, hét éve mutatkozott be, de az első generáció, amely azzal vált nemzetközileg ismertté, hogy önvezető technológiája kudarcot vallott a 2021-ben megrendezett 2020-as tokiói olimpián, soha nem került kereskedelmi forgalomba.

Most viszont itt a második kiadás, amely majdnem pontosan ugyanúgy néz ki, és majdnem pontosan ugyanakkora, mint az előző modell. Hatalmas különbség, hogy vezetőfülkével készül, azaz fel sem merült a Toyotában, hogy teljes önvezetésre készítse fel az autót – vásárolható hozzá külön egy vezetőtámogató rendszereket magában foglaló szenzormodul, de a 4. szintű autonóm mobilitási megoldásra még várni kell – na, nem sokat, 2027-ben elvileg már azt is forgalomba hozza Japánban a Toyota.

De akkor mégis, mire jó a 65 milliós, ötméteres elektromos kisbusz, amely egy feltöltéssel 250 kilométert tud elmenni, 90 kW-os egyenáramú töltőről 40 perc alatt, háztartási váltóáramú töltőről 12 óra alatt tölthető fel teljesen, végsebessége pedig mindössze 80 km/óra, hiszen egy 150 kilowattos (204 LE) villanymotor próbál mozgatni egy üresen is három tonnás téglatestet?

Nos, a Toyota szerint mindenre.

Olyan járműként álmodták ugyanis meg, ami nem csak jármű, hanem álló helyzetben is hasznos tud lenni: a berendezés variálásával gyorsan és hatékonyan alkalmazkodik a különböző napszakokhoz és élethelyzetekhez.

A vezetői környezet a bZ4X-ből ismert ökörszarv-kormányt és egyéb bevált kezelőszerveket alkalmaz, a közösségi közlekedésben szükséges extra kapcsolók és kijelzők mellett.

A padló magassága 27 és 37 cm között variálható, és beépíthető automatikusan lenyíló rámpa is, ami a babakocsis, kerekesszékes beszállást segíti. A fordulókör 13 méter. Az e-Palette arányai egészen sajátosak: 495 cm hosszú, 208 cm széles, de 265 cm magas.

Ezzel együtt sem valószínű, hogy a Toyota Woven City-n kívül, ahol először jelenik meg a forgalomban, sok egyéb helyen volna keret egy 65 milliós buszra, de szerencsére a vételárba közel 16 millió jennel beszáll a japán kormány villamosítási támogatási programja, így „csak” 13,2 millió jent, azaz 29 millió forintot kell kifizetni érte a vevőknek.

És hogy mennyi is az annyi a Toyota belpiacos árlistáján? Az abszolút csúcsmodell Century SUV 27 millió jenbe (60 millió Ft) kerül, a Century szedán ennél is olcsóbb, 20 millió jen (45 millió Ft), a Land Cruiser 300 ára 5,25 és 8,14 millió jen (11,8 – 18,2 millió Ft) között mozog, de a futurisztikus Mirai szedánért sem kérnek többet 8,22 millió jennél (18,4 millió Ft.)

