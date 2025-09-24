A használt autók piacán hazánkban 2025 augusztusában a megjelent hirdetések 39,3 százaléka 2,5 millió forint alatti, 26,6 százaléka 2,5–5 millió forint közötti, 21 százaléka 5–10 millió forint közötti és 13,1 százaléka 10 millió forint fölötti értékű volt – áll a Használtautó.hu és a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) jelentésében.

2024 augusztusához viszonyítva a 2,5 millió forint alatti értékben autót kínáló hirdetések aránya 2,8 százalékkal csökkent, míg a 2,5–5 millió forint közöttieké 0,6 százalékkal növekedett. Az előző év azonos időszakához képest az 5–10 millió forint közöttieké 1,8 százalékkal, a 10 millió forint feletti hirdetések aránya pedig 0,4 százalékkal emelkedett. Az összes hirdetést figyelembe véve idén augusztusban a kínálati átlagár 5,5 millió, az előző év azonos időszakában pedig 5,3 millió forint volt.

A benzinesek átlagosan 14,1 évesek, míg a dízelek 12,4 évesek. Utóbbiak viszont jóval többet futottak: a dízel járművek átlagos futásteljesítménye 222 ezer kilométer, a benzineseké pedig 156 ezer kilométer – vagyis több mint 40 százalékos eltérés látszik.

A leggyakrabban hirdetett márkák élén továbbra is a Volkswagen és a BMW állnak, a Ford pedig megelőzte az Opelt a harmadik helyen. Ezeket évek óta stabil kereslet jellemzi, nem véletlen, hogy a sorrend alig változott 2024 augusztusa óta. A 10-es listán a legalacsonyabb átlagéletkora a Kiának (9,3 év), míg a legmagasabb a Opelnek (13,8 év) volt augusztusban. A 2024 augusztusi adatokhoz képest egyedül a Suzukik életkora csökkent 0,3 évvel. A legnagyobb mértékű emelkedés pedig a BMW-knél következett be, amelyek átlagéletkora 0,5 évvel nőtt.

Az elemzésből az is kiderül, hogy évente a következő mértékű értékvesztéssel számolhatnak a tulajdonosok: benzinesek 6,9%, dízelek 7,9%, elektromosok 8,0%, hibridek 6,1%. Minden további ezer kilométer megtétele 0,2 százalékos árcsökkenést eredményez a piacon. A járművek állapota is jelentős árkülönbséget generál: az újszerű autók átlagosan 27,7 százalékkal kínálhatók drágábban, míg a sérült példányok akár 58,9 százalékkal olcsóbbak lehetnek.

A tíz legnépszerűbb modell kínálati átlagárának tekintetében a Suzuki Swift emelkedett a legnagyobb mértékben, 9,6 százalékkal, a Ford Mondeo ezzel ellentétben 10,7 százalékos csökkenést mutatott egy év alatt. Az életkort elemezve egyedül a Ford Mondeónál figyelhetünk meg stagnálást, míg a többi modell esetén mérséklődés következett be. A legnagyobb visszaesést a Kia Ceed produkálta, 12,9 százalékkal.

A piac idén a szokottnál is jobban pörög, erről itt írtunk: