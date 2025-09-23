A 2026-os modellévtől alapvetően megváltozik a Volvo EX90 elektromos szabadidőjármű. Az eredetileg 400V-os elektromos architektúráról átállnak az azóta bevezetett, modernebb 800V-os rendszerre, valamint lecserélik az autó agyát, az összes fedélzeti funkciót összehangoló és együtt kezelő alapszámítógépet.

Az utóbbit, ha jól értelmezzük, egyszerűen megduplázták, így 254 helyett immár 500 billió műveletet képes elvégezni másodpercenként – az 1946-ban épített ENIAC, a világ első programozható számítógépe, másodpercenként 5000 matematikai műveletet hajtott végre. Nyilván nem lehet ezeket összehasonlítani, de mégis, durva…

Az eleve önvezető funkciók támogatására fejlesztett NVIDIA DRIVE AGX Orin platform megkettőzve olyan fejlett funkciókat tesz lehetővé, mint a csúszós útfelületre, a közlekedési vészhelyzetre vagy balesetekre figyelmeztető jelentések, vagy az automatikus vészhívó funkció, amely hívja a diszpécsert, miután az autó biztonságosan lelassított és megállt, ha úgy érzékeli, hogy vezetője rosszul lett. Szintén új, nagyobb számítókapacitást feltételező funkció az éjszaka is működőképes automatikus balesetelkerülő elkormányzás, vagy a párhuzamos parkolást támogató Park Pilot Assist.

A rendszert nem csak az új autókba építi be a Volvo, hanem a 2025-ös modellévi típusokba, utólag, ingyen is beszerelik. Ehhez be kell fáradni egy márkakereskedésbe; Magyarországon október elsejétől, a 2026-os modellévi EX90 forgalmazásának kezdetétől fogva kapnak erre vonatkozó tájékoztatást az érintett járművek tulajdonosai.

Szép volna, ha a 400V-os elektromos architektúrát is cserélné a Volvo, erre azonban nem kerül sor – ez olyan volna, mintha egy modellfrissítés után ingyen kapnál egy vadonatúj, erősebb, modernebb motort. Mindenestre jövőre már 800V-os rendszer dolgozik az EX90-esekben, és módosítják a töltésvezérlő szoftvert is. Ezek a változások gyorsabb tölthetőséget eredményeznek, mivel kevésbé hajlamos a melegedésre az új rendszer: akár 250 kilométerre elegendő energiát vehet fel az autó 10 percnyi egyenáramú gyorstöltés alatt.

A 800V-os rendszer emellett nagyobb teljesítményt, jobb gyorsítóképességet és takarékosabb üzemet is jelez. Járulékos előny, hogy az akku és a villanymotorok egyaránt kevesebb anyagból építkeznek, ami a környezeti lábnyomot és a tömeget egyaránt csökkenti.

A két lényegi újdonság mellett egy harmadikra is jutott keret: ez nem meghatározó, de hozzátesz az autó élményéhez. Megkapja ugyanis az EX90 azt az elektrokromatikus napfénytetőt, amely az ES90 fedélzetén debütált, és amelynek az üvege gombnyomásra elsötétedik.

