645 789 példány készült a 245-ös Volvóból, ami büszke darabszám, de hogy a máig túlélő példányok egyik legszebbikével épp Magyarországon találkozzam, abban nem reménykedtem, amikor elkezdtem 200-as sorozatú Volvót keresni, hogy megünnepelhessük a típus 50-ik születésnapját. Idén van ugyanis a kerek évforduló, a 240-es Volvók 1974-től 1993-ig készültek.

Kivételes állapotban, 3 milliós irányáron

Kivételesnek mondható állapotban várt rám ez az 1983-as 240 GLT D6 Kecskeméten. Elmúlt 20 évét fűtött, jól szellőző garázsban töltötte, ahol mindig meg tudott száradni. Ez nem lett volna elég, két alapos alváz- és üregvédelmen is túl van, így az alját nem megnéztem, hanem megcsodáltam.

Emiatt megmaradt tartaléknak egy felújított Bosch-adagoló Mind a négy elektromos ablakemelő jól működik, akárcsak a központi zár Nyáron nagyon meleg volt a gyári sötét bőrülés, azért cserélték le, de az eredeti is jár az autóhoz Jobbra tükör hatható ki a fedélből Hossza 479, szélessége 171, magassága 146 cm Ketten lazán elalszanak benne Egyenletes korróziógátló-réteg borítja az egész alvázat és a futóművet, nem az fajta, amit eladás előtt felkennek a rozsdagócok elfedésére. A kocsi alatt kutakodva teljes valójában megmutatkozik a 240-es Volvók rusztikus felépítése: egyszerű és masszív autó, amely műszakilag nem sokban lépett tovább a 140-es sorozat jól bevált technikájától.

Hátul a csavarrugós merev tengelyt a hátsó hídban futó féltengelyekkel hosszlengőkarok vezetik meg, az első futómű MacPherson gólyalábaihoz alsó háromszöglengőkarok kapcsolódnak. Hátul is tárcsafékek vannak, de a rögzítőfék a tárcsás fékrendszerbe integrált két kisebb fékdob, mert kéziféknek jobb a dobfék.

Hatalmas, de nem túl hosszú

Elsőre a 245-ös Volvo hatalmas autónak hat, pedig egy Insignia vagy 2007 utáni Mondeo még nagyobb. 4790 mm-es hosszával a kombi nem nyúlik túl a 244-es limuzinon, 1710 mm-es szélességük is közös, csak a 146 centis magassága nagyobb három centivel a szedánénál.

Sok hölgytől hallottam már, hogy ez vagy az az autó túl nagy, de ennek a Volvónak a családanya a gazdája, bár a karbantartásokat gépkocsivezetőként dolgozó férje végeztette, imponáló gondossággal és mindig gyári alkatrészekre áldozva.

Láthatóan nagy becsben tartották az autót, amely akkor tetszett meg nekik, amikor Svédországba disszidáló rokonaik 240-es Volvóval látogattak haza. Ők is egy kombival jöttek, amely lényegesen praktikusabb a lépcsőshátúnál.

Köbméternyi csomagtartó

A 240 csomagtartója nemcsak szemre gigantikus, a gyártó a gépkönyvben köbméterben fejezte ki a csomagtér térfogatát. Alaphelyzetben 1,2 köbméter, lehajtott hátsó ülésekkel és a tetőig pakolva 2,15 köbméteres a tér.

A csomagtér mélysége alapesetben 113, lehajtott háttámlával 188 centiméter, a rakodónyílás szélessége is impozáns 116 centivel. A menetiránnyal ellentétesen, hátrafelé néző üléspad is rendelhető volt, amivel a korabeli nagy kombikhoz hasonlóan a 245 is hétszemélyessé vált.

Ottjártamkor típusidegen, a 850-ről származó kerekeken láttam az autót, de a gyári könnyűfém felnik is benne vannak a 2 990 000 forintos irányárban, amennyiért ezt az autót hirdetik. A kerekek lemosva és megszárítva kerültek a zsákokba, a háznál minden másban is tapintható az a gondosság, amit az autó kisugároz.

Overdrive az ötödik helyett

D24 a 2383 köbcentis dízelmotor gyári kódjele. A család utazóautónak használta a 82 lóerős szívódízelt, a 240 GLT nyugodt sebességgel 7-7,5 liter körüli fogyasztással megtesz 100 kilométert.

A leghosszabb áttétel kapcsolását itt overdrive végzi, kiegészítve az M46-os négyfokozatú, kézi váltót egy hosszabb áttétellel. A váltókaron lévő gomb megnyomásával, egy mágnesszeleppel aktiválható overdrive gyakorlatilag egy kiegészítő áttétel a sebességváltó után vagy a váltóba integrálva a kardántengely fordulatszámának változtatásra. Ezzel a negyediknél hosszabb áttételt kapcsolhatunk a fordulatszám és a fogyasztás csökkentéséhez. A kezelési útmutató szerint 50 km/óra feletti sebességnél érdemes szorgosan használni negyedikben haladva.

Kuplungolni nem muszáj hozzá, de így finomabban működik. Visszafelé is elég a gombnyomás és a kuplung benyomása, ha negyedikbe kapcsolnánk vissza. Később a Volvo átállt sima ötfokozatú váltóra a 240-ben.

Érzékeny a Volkswagen hathengerese

Kímélő üzemben is előfordul hengerfejhiba a Volkswagen LT teherautóból átvett, később turbófeltöltéssel is gyártott motorral. Ezen a D6-on is kellett pár éve hengerfejtömítést cserélni, amit hengerfej-felújítással egészített ki az autó gazdája, a szelepvezetők cseréjével.

Ekkor volt az utolsó vezérléscsere is. A motor elöl és hátul is szíjas, hátul az adagolót hajtja a szíj, elöl a szelepeket vezérli. A koros dízel a mai motoroknál jóval gyakoribb olajcseréket igényel, itt az éves futásból fakadóan 5000-6000 kilométerenként kapott friss kenőanyagot. Az alapos karbantartást meghálálta az autó, a most 41 éves Volvo 245 egyszer sem robbant le, sosem hagyta az út szélén a családot.

Egy ennyire szépen megőrzött, láthatóan szeretve gondozott autót eladni fájdalmas lehet. Itt sem volt könnyű a döntés, de a családon belül tartott 1U Octavia TDI-hez is nagyon kötődnek, akárcsak a T5-ös Volkswagen kisbuszhoz, amely az öt unoka miatt is fontos.

A több mint 2,8 millió 240-es Volvo egyikeként ez a sötétkék kombi 1983-ban készült, 10 évvel azelőtt, hogy 1993. május ötödikén, 19 évvel a gyártás megkezdése után az utolsó 245-ös Volvo elhagyta a szerelőszalagot a Torslanda üzemben, átadva a helyét a kombiként 1993-tól gyártott 850-nek. Kiugróan hosszú életpályájával a 240 túlélte a 740-es sorozatot, tehát saját utóda egy évvel hamarabb kifutott a gyártásból.

1991-ben kapott magyar rendszámot az eredetileg Németországba kiszállított autó, a jelenlegi rendszámát 2003-ban kaphatta, amikor mostani tulajdonosa megvásárolta. Ők cserélték ki a gyári bőrüléseket a télen és nyáron is sokkal kellemesebb kék velúrkárpitos szövetgarnitúrára, de a bőrülések is járnak a kombihoz, ha valaki visszaalakítaná az autót az eredetire.

Szintén benne van az autó árában az a két első sárvédő, négy ajtó a tartalék lökhárítókkal, az első és hátsó fényszórókkal, küszöbborítással, kárpitelemekkel, amiket a mostani tulajdonos a két évtized alatt összegyűjtött az autóhoz, de nem volt rá szükség.

Egy újszerű Bosch VE 6/10 F2400 L-32-es adagoló (VE=Verteiler Einspritzpumpe) is a van a pótalkatrészek között, mert a gyári még jól működik.

Hangulatos a dízel sorhat

Vezettem korábban egy limuzint ugyanezzel a motorral, az is nagyon tetszett, de a 240-es Volvo kombiként még jobban kifutja a formáját. Persze, türelmesnek kell lenni vele, mert a szűrővel együtt 7,0 literes olajtöltet lassan melegszik át. A hidegen taposásra érzékeny, hengerfejhibákra hajlamos szívómotor mérsékelt ereje azoknak fekszik, akikben van megértés a technika adottságai iránt.

De a bemelegedve egyenletesen dohogó sorhat jól passzol az óriáskombi hangulatához. A 245 rendíthetetlenséget sugall és egészen egyedi védettségérzetet ad utazás közben, ami alá a finoman forgó D6 kiteríti a sokhengeres nagy dízelek puha hangszőnyegét.

A kezelései útmutató szerint 1460-1500 kilós autó a 2800-on mérhető 140 Nm nyomatékmaximumból és az 5200-as leszabályozási fordulatszámból fakadóan a középső tartományig kihúzatva mozog önmagához képest jól. Ebben nagyon más, mint a kamrás korszak utáni, hamar erőre kapó direktbefecskendezéses turbódízelek.

Ezt kell megnézni egy használt 240-es Volvón Ennyi évvel a gyártása után egy autónak nagyon sokféle baja lehet a napi kilométer-számláló nullázógombjától a tömítetlen szélvédőn át a benzinszivattyú reléjéig, egyszerűen az autók kora miatt. De a 240-es széria tagjai sok szempontból ideális youngtimerek. Ha most megfogott a 240-es Volvo vagy régóta tetszik és most végre lépnétek is, elsősorban a sárvédők mögött, a tűzfalnál keressetek súlyos korróziót. Veszélyeztetettek az emelési pontok és az első tetőoszlopok alsó pontjai, hátul az autó sarkai, a kerékjáratok. Az 1983-as gyártástól javult sokat a gyári rozsdavédelem, ekkortól nemcsak a mechanika, de az alváz és a karosszéria is igen tartós. Ami azonban a korabeli autókhoz viszonyítva értendő, ahogy a szivar Audi 100 is egy kiugróan jó rozsdavédelmű autó volt a maga korában, de ez nem jelenti azt, hogy 33-42 évvel a gyártása után egy C3-as 100-as ne lehetne rozsdás. Kombikon megfigyelhető az alsó csomagtérperem erős korróziója. A kései modelleknél elsősorban a csomagtérfedél és az ajtók alja barnulhat, de az alapos gyári korróziógátlás miatt a 200-as Volvók megmentésére nagyobb az esély, mint más 30-40-50 éves autóval. Az erősen megnyújtott modellciklus, a hosszú élettartam és a nagy darabszám eredőjeként nincsenek gyakorta változó karosszériaelemek, amelyek bizonyos évjáratokhoz passzolnak, de pont a te autódhoz nem. Sokféle kasztnibajra léteznek behegeszthető javítóelemek, egyedül a korhű üléskárpitok vagy komplett ülések és a hozzájuk illő ajtóburkolatok illetve a belső téri díszítőelemek beszerzése nehézkes. A műszerfal repedezése elég gyakori, garázs híján idővel középtájon végigrepedhet a műanyag műszerfaltömb, amit nehéz pótolni. Nagyon tartósak a B20-B21-B23 kódjelű benzines szívómotorok szürkeöntvény blokkal és könnyűfémötvözet hengerfejjel. AZ első évjárat alapverzióját kivéve ezek mind felülszelepelt, felülvezérelt motorok. A 2,0-2,3 literes négyhengeresek egy motorcsaládba tartoznak, öt helyen csapágyazott főtengellyel, 60 vagy 80 ezer kilométerenként cserélendő vezérműszíjjal, verziótól függően esőáramú porlasztóval, LH-Jetronic, K-Jetronic vagy korszerűbb befecskendezéssel. A benzineseknél, pláne a gázüzemben is használt autóknál, fontos a szelephézag ellenőrzése is beállítása a vezérléscseréhez hasonló intervallumokban. Mechanikai szempontból sokat kibírnak a kézi sebességváltók is, gond az overdrive kapcsolójával lehet. Elektromos, elektronikai gondokat nemigen produkál az egyszerű felépítésű 240-es, a csomagtérfedél kábelkötegét kellhet cserélni.

Hosszmotorján és hátsókerék-hajtásán kívül a Volvo 245 abban is hasonlít a kortárs Mercedesekre, hogy nagyon csekély a fordulóköre. Az ezredforduló korában gyártott, tankhajónyi területen megforduló S60-V70-S80 trióval szemben a hosszmotornak köszönhetően jól alászedhető kerekekkel csupán 9,8 méteres körön meg tud fordulni.

Vennél egyet?

Itthon alig akad már eladó 240-as Volvo, a cikk írásakor a HaHun kettő volt fent. Egy kerek lámpás 244 DL, tehát karburátoros limuzin 1 650 000 forintért és ez a gyönyörű kombi 2,99 millió forintért. A téglalámpás autók fellelésre több az esély, kerek lámpás autókat találni, főleg kombiként, külföldön is egyre nehezebb.

A Mobile.de 115 találatot ad a 242-244-245 modellsorra, a félbemaradt megmentések 2000-3000 eurós autóitól a nagyon szépek 10-18 ezres sávján át a gyűjtői darabként hirdetett, 25-35 ezer euróra tartott példányokig. Az árakat a tulajdonosoknak is nehéz mihez viszonyítania, hasonló ársávban lévő 240-es Volvók állapota között nagy lehet a különbség. Sok autót meg kell nézni, de ezt nehéz megúszni.

Itthon és külföldön is segítik a vevők helyzetét az el nem készülő projektautók, amelyeknél az addig elvégzett karosszériamunkák költségét és a technikába ölt pénzeket nemigen lehet érvényesíteni egy vizsga nélküli, sokszor csak tréleren mozgatható autó árában, amelynek utas- és csomagtere lökhárítóval és más tartozékokkal, alkatrészekkel van tele.

Bár egynél több hobbiautóm van a 124-essel és a CLK kabrióval, nehéz szívvel hagytam ott ezt a 245-ös Volvót. Karosszériájának és alvázának kivételes állapota miatt nagyon kevés macerával ígér nagyon sok örömöt. Régiautós bájt ad egy ma is jól használható családi autóban, és átmeneti hajléknak is elég tágas horgászáshoz, fesztiválokra, ország-világ szépségeinek felfedezéséhez.