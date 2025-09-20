Ez az AUDI nem az az Audi – nagyjából így lehetne összefoglalni a Volkswagen-csoport néhány hónappal ezelőtti döntését, amivel a konszern egy önálló, kizárólag a kínai piacra szánt és elektromos járműveket szorítkozó márkát hívott életre a régóta ismert ingolstadti márkáéval megegyező néven, de csupa nagybetűvel.

Áprilisban a nagybetűs AUDI bemutatta az első típusát is az E5 Sportback képében, azonban az SUV-ra csak augusztus 18-a óta lehet előrendelést leadni. Az első jelek arra utalnak, hogy nagyon is van igény a típusra:

az első 30 percben tízezernél is több rendelés futott be rá.

A képre kattintva galéria nyílik:

8 fotó

Az ekkora nagyságrendű számok a kínai gyártók, főleg startupok esetében már teljesen természetesek, elég csak a Xiaomi SU7 Ultra bemutatkozására gondolni. Akármennyire is jól hangzik, hogy most egy német gyökerekkel rendelkező autót is felkaptak, az igazsághoz hozzátartozik az is, hogy az előrendelés nem jár különösebb kötelezettséggel, ahogyan vissza nem térítendő előleget sem kell fizetni utána. Elképzelhető, hogy a többség még azt megelőzően visszavonja a rendelését, hogy kiszállítanák az autóját – írja a Carscoops.

Az mindenféleképpen az E5 mellett szól, hogy a belépő modell ára 235 900 jüan, átszámítva alig 11 millió forint, amiért az ügyfél 76 kWh-s akkumulátorpakkot, 299 lóerőt és 618 kilométer hatótávolságot kap. Többféle hátsó-, illetve összkerékhajtású változat kapható, a paletta csúcsát a kétmotoros, 787 lóerős variáns képviseli, ami 0-ról 100 km/órára 3,4 másodperc alatt gyorsul. 100 kWh-s akkumulátorcsomaggal felvértezve és 647 kilométeres hatótávolsággal 319 900 jüant kérnek el érte, ami 15 millió forintnak felel meg a mostani árfolyamon.

Ami a kevésbé technikai részét illeti, a beltér sokkal inkább a kínai, mintsem a nyugati elektromos autókat idézi. Tartalmaz egy 59 colos, az egész műszerfalon átívelő kijelzőt, digitális kijelzőket, puha tapintású bőrt, Alcantara borítást, továbbá vezeték nélküli telefontöltési lehetőségeket is kínál.