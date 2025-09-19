Épp csak bemutatkozott, máris részt vesz egy világklasszis sportversenyen a BMW iX3 – igaz, nem versenyzőként, ráadásul a többi résztvevő sem autó lesz, hanem emberek: elsősorban futók, de para-kerékpárosok, kerekesszékesek és görkorisok is.

A helyszín a német főváros, az esemény pedig a berlini maraton, amelynek 2011 óta a BMW a névadó főtámogatója. A futóverseny a maga nemében az egyik legnagyobb a világon, a szervezők mintegy 80 ezer nevezővel számolnak, a nézők száma pedig elérheti az egymilliót – mármint a helyszínen, hiszen az interneten sokszorta többen nézik majd a versenyt, amely számos kategóriában (ld. fent) zajlik majd.

A BMW iX3 számára nem lesz kihívás megtenni a 42,195 kilométeres távot – sőt, akár húszszor ilyen messzire is el tudna menni egyetlen feltöltéssel, hiszen az elméleti hatótávolsága 805 kilométer, de futótempóban ennél nagyobb táv is beleférhet az akkuba.

A BMW összesen hatvanöt járművet biztosít a verseny szervezői számára: a vadonatúj iX3 mellett további elektromos modellek (iX, i5 szedán és Touring, i4, iX2 és iX1), ezen kívül négy elektromos robogó és tíz motorkerékpár is a stáb rendelkezésére áll. Ez utóbbiak egyébként hazai pályán mozognak: a BMW 1969 óta gyártja motorizált kétkerekűit Berlin-Spandauban, jelenleg 900 darab motorkerékpár és elektromos robogó készül itt naponta.

