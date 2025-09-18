Nem is olyan régen a jövő kulcsaként beszélt arról a Nissan, hogy világszerte hat formatervező stúdiót működtet, amelyek azonos értékrenddel, de eltérő fókusszal teremtenek csodálatos, jövőbe tekintő koncepciókat.

Ez mostanra radikálisan megváltozott. A hat stúdióból kettőt – az észak-amerikai és a dél-amerikai lokációt – végleg bezárják, a londoni, illetve a Japánban működő, központi formatervezési központ alkalmazotti létszámát pedig jelentősen csökkentik.

A jövőben ez utóbbi, a negyedmillió lakosú Acugi városában működő Global Design Center végzi majd a formatervezési feladatok oroszlánrészét, munkájukat a los angelesi, londoni, sanghaji és tokiói stúdiók támogatják.

A változást nem csak az alkalmazotti létszám csökkentése indokolta, bár tény, hogy a Nissan 2028 második negyedévére 20 ezer dolgozójának kíván felmondani.

A változástól a formatervezési folyamat leegyszerűsítését, a bürokratikus fázisok kiküszöbölését remélik. Lendületesebb, közvetlenebb együttműködésre számítanak a mérnökök és a dizájnerek között, ami nagyjából 30 százalékkal csökkentheti a formatervezési fázis időigényét.

Hasonló mértékben kívánják felgyorsítani a modellek teljes fejlesztési ciklusát: a jelenlegi 52 hónap helyett átlagosan 37 hónap alatt szeretnének kifuttatni minden új típust, a modellfrissítésekre pedig 48 hónap helyett 30 hónapot szánnának.

A Nissan már kipróbálta ezt a stratégiát Kínában, a globális bevezetésre az ottani kedvező eredmények ismeretében kerül most sor.

Ezzel a munkamódszerrel fejlesztik ki az új generációs Nissan Skyline szedánt, amely 2027-ben kerülhet piacra Japánban és Észak-Amerikában (ott Infiniti Q50 néven.)

Nem a dizájnstúdiók jelentik az egyetlen veszteséget a Nissan 2025-ös naptárában…