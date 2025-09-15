Már 29. alkalommal rendezik meg szeptember 15. és 19. között a Közúti Közlekedési Környezetvédelmi Akciót. Az Európai Mobilitási Hét az Európai Bizottság fenntartható városi mobilitásról szóló kiemelt figyelemfelkeltő kampánya. Az akciósorozat egyik fő iránya a forgalomban részt vevő járművek állapotfelmérése és környezetre káros hatásainak vizsgálata.

Öt napon keresztül (hétfőtől péntekig), az ország négy városában (Budapesten, Debrecenben, Győrben és Szegeden), naponta változó helyszíneken a területileg illetékes Közlekedési Felügyelőségek a közúti környezetvédelmi ellenőrzések alkalmával mintegy ezer mérést végeznek.

A kirívóan rossz állapotú, erősen szennyező autóval közlekedőknek meghatározott időn belül történő időszakos műszaki-környezetvédelmi vizsgálaton kell megjelenniük.

A károsanyag-kibocsátás vizsgálata benzines járműveknél gázanalizátor segítségével történik, amelynek során szén-monoxid, szén-dioxid, hidrogén-klorid és oxigénszintet, továbbá az úgynevezett Lambda-értéket mérnek. Dízel járműveknél füstölésmérővel (opacitásmérővel) történik a mérés.

A szokásos gázanalizátoros technológiákon felül az előző évekhez hasonlóan vizsgálják a részecskeszámot is. A részecskeszámmérés lehetővé teszi a részecskeszűrők állapotának ellenőrzését, az esetleges átfúrt, módosított vagy bármely módon manipulált szűrők azonosítását.