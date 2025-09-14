A világ legnagyobb autógyártóinak eladásai az idén a második negyedévben 1,1 százalékkal csökkentek, a nyereségük pedig 55 százalékkal zuhant, amivel az első félévben a nyereség 49 százalékkal, közel 43 milliárd euróra, átszámítva hozzávetőlegesen 16,8 ezer milliárd forintra csökkent – derült ki az EY tanácsadó cég vasárnapi tanulmányából.

Összességében stagnáló forgalom mellett csak a kínai gyártóknál volt növekedés. Ugyanakkor különösen jelentős visszaesést mutattak ki a Renault, a Nissan, a Stellantis és a Mazda esetében is – mind a négy cég veszteséggel zárta az első hat hónapot. A Renault és a Stellantis több mint 11 milliárd euró, azaz közel 4,3 ezer milliárd forintnyi veszteséget könyvelt el.

A német autógyártók nyeresége 38 százalékkal csökkent, az amerikai gyártók esetében a visszaesés 43 százalék volt.

A kínaiak is csak szerényen növekedtek

A kínai gyártók enyhén növelték a nyereségüket: a Geely, a Great Wall Motor és a BYD együttesen 1 százalékkal növelték nyereségüket az első fél évben.

A forgalom alakulását tekintve a kínai autógyártók messze az élre húztak, 20 százalékos növekedéssel. Az EY összesítése szerint a német vállalatok – amelyeknek különösen sok osztrák cég szállít alkatrészeket – 4 százalékos, az amerikai autógyártók 2 százalékos, míg a Stellantis és a Renault együttes 9 százalékos csökkenést szenvedtek el.

Hogy mekkora a baj az európai autóiparban, jól mutatja, hogy tízezrével szűnnek meg a munkahelyek. További részletek a Vezess alábbi cikkében: