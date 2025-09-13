Keddtől országos közlekedésbiztonsági ellenőrzést tartanak Magyarország közútjain, a rendőrök elsősorban a vezetés közbeni telefonhasználatot figyelik – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság pénteken.

Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) közlekedésbiztonsági napok elnevezéssel hirdetett ellenőrzést, amelyhez az elmúlt évekhez hasonlóan most is csatlakozott a magyar rendőrség.

A rendőrök szeptember 16. és 22. között Magyarország egész területén elsősorban a menetközbeni mobiltelefon-használatot ellenőrzik majd, valamint minden olyan magatartást, amely elvonja a figyelmet a járművezetéstől, és veszélyezteti a közlekedésbiztonságot.

Magyarországon a kézben tartott mobiltelefon használatáért járó helyszíni bírság 26 000 Ft, de ha a helyszínen nem történik fizetés, az összeg 52 000 Ft-ra nő​. Azért azonban nem büntet meg a rendőr, ha telefontartóra van helyezve a telefon és mondjuk vezetés közben videóhívásban vagyunk…

