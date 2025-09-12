Szeptemberben hivatalosan is elindult az M1-es autópálya kétszer háromsávossá bővítése. A munkálatok évekig tartanak majd, megnehezítve az autópályán való közlekedést. A személyautóval közlekedő, a sztrádát rendszeresen használók számára a közlekedési nehézségek kompenzálására egyedi „négymegyematricát” vezetnek be 2026. január elsejétől – írta korábban a Vezess.

Az újdonság bevezetéséről szóló kommunikáció azt emelte ki, hogy a regionális matrica elsődleges célja a főként helyi, az autópályát gyakran használó lakosok kompenzálása a bővítési munkálatok miatt.

Más megfogalmazások alapján valószínűsíteni lehetett viszont, hogy az új matricatípust bárki megvásárolhatja majd, ezért az Építési és Közlekedési Minisztériumhoz fordultunk, hogy tisztázzák a helyzetet.

Az új terméket bárki megvásárolhatja, nemcsak az érintett megyében élők”

– írta a minisztérium a Vezessnek. A regionális matrica az érintett négy megye (Pest, Fejér, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron) összes többi fizetős útjára is érvényes lesz. A matricát D1M, D1 és U kategóriában 15 ezer, D2 kategóriában 30 ezer forintért lehet megvásárolni január 1-től.

Az M1-es bővítése egy komplex, rendszerszintű fejlesztés, amelynek során 72 meglévő alul- és felüljárót építenek át, hogy megfeleljenek az új keresztmetszeti követelményeknek. A kiszélesített pálya ezek alatt vagy felett egyszerűen nem férne el. Intelligens leállósávok is lesznek: