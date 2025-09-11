A felhőalapú szolgáltatásoknak köszönhetően a videójátékozás már rég nem helyhez kötött szórakozási lehetőség. Ezt az Xbox járatta igazán csúcsra, akik lépésről lépésre gyakorlatilag mindenből elkezdtek játékkonzolt csinálni, ami rendelkezik képernyővel és internet-hozzáféréssel.

Most épp az LG-vel fogtak össze, akikkel együtt az autók infotainment-rendszerére akarják költöztetni a konzolos játékélményt. Az ilyesfajta megoldások nem mondhatóak teljesen újnak, hiszen az LG korábban már sikerrel implementálta több Kia-modellbe is a Netflixet, a Disney+-t és a YouTube-ot, azaz itt nem kellett telefontükrözéssel, kivetítéssel bajlódni, hanem mehetett egyből a kijelzőről a videós tartalom az utas szórakoztatására.

Ugyanezt fogják meglépni majd az új Xbox-alkalmazással is. Ennek köszönhetően azok, akik egyébként rendelkeznek a megfelelő játék-előfizetéssel (Game Pass Ultimate), már a kocsiból is indíthatják Gears of War: Reloadedet, a Forza Horizon 5-öt vagy a hamarosan megjelenő The Outer Worlds 2-t. Mindehhez persze net is kell majd.

Alapkellék lehet tehát hamarosan a kontroller is a kocsikban – de mely kocsikban? Nos, azokban, melyekbe az LG szállítja a digitális tudást. Jelenleg ezek az autók továbbra is a Kiák, egészen pontosan négy modelljük: az EV3, az EV4, az EV5 és a Sportage.

Ugyanezzel a frissítéssel a Zoom dedikált alkalmazása is elérhetővé válik az autókban, így egy meetinget akár menet közben is le lehet zavarni.