Amióta az új autókban lehetőségünk van arra, hogy okostelefonunk teljes tartalmát és kezelőfelületét a fedélzeti multimédiás érintőképernyőn keresztül elérjük, menet közben is élvezhetjük az életünk más fázisaiban megszokott szórakoztató tartalmakat: zenei és video streaming szolgáltatásokat, fizetőseket és ingyeneseket egyaránt.

Az integrált Google funkcióval felvértezett, új generációs infotainment rendszerek ennél is tovább mentek: már nem kell a telefon, közvetlenül az autóba telepíthetjük ezeket a szolgáltatásokat.

Most pedig itt a következő lépcsőfok: a Kia saját streaming előfizetést kínál ügyfeleinek. A Kia Connect felületéről letölthető, három különböző előfizetési lépcsőben elérhető funkció a Kia EV3 fedélzetén debütál, és jól ismert applikációkhoz biztosít legális, korlátozás nélküli hozzáférést.

Filmeket és videókat a Netflix, a Disney+ és a YouTube, valamint az egyébként csak LG televíziókon elérhető LG Channels biztosítanak, a gyerekek számára a Baby Shark World for Kids kínál tartalmas időtöltést. Egy sor hírszolgáltató és szórakoztató alkalmazást is magában foglal az előfizetés (Haystack News, Stingray Karaoke, Play.Works), ínyenceknek pedig ott a Vasari, amely képzőművészeti alkotásokat jelenít meg a képernyőn. A későbbiekben a Napster zenei streaming szolgáltatás, valamint a német Joyn streaming csatorna is bekerül a csomagba.

A Kia Entertainment csomag később az új Kia Sportage, valamint az új generációs elektromos modellek (EV4, EV5) fedélzetén is elérhető lesz.

